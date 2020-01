Wanda Nara ‘choc’. Al GF Vip si è presentata così. Ma sapete quanto costano i suoi sandali? La cifra da capogiro

Wanda Nara non smette di far parlare di sé. La bella opinionista del Grande Fratello Vip, sconvolge il pubblico del reality mostrando un paio di sandali splendidi, di quelli che costano una fortuna. L’ultima volta la signora Icardi si era presentata con abiti trasparenti e lato b in bella mostra, glitter, scollature sexy e sensualità alle stelle. Ma nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Wanda Nara si è mostrata in modo completamente diverso. Se nelle precedenti puntate aveva puntato sulla sensualità di scollature vertiginose e curve in bella mostra,

nell'ultima puntata ha scelto capi chic, come il blazer maschile da smoking e i leggings in vinile lucido e super aderente. Una cosa è certa: qualunque cosa indossi, Wanda Nara sa essere super sensuale. Anche con indosso una giacca da smoking dal taglio maschile, la Nara era super femminile e ha incantato tutti quanti. E voi che pensate? Vi ha lasciato a bocca aperta?

















Quello che ha stupito, durante alcune puntate del Grande Fratello Vip è che Wanda Nara abbia deciso di puntare anche su capi low cost. Una scelta che non tutti si aspettavano da una come lei. E invece quell'abitino con decori di cristalli e paillettes le stava un incanto. Ed era bellissimo, pur essendo low cost. Ma gli abiti scelti dalla Nara sono stati davvero di tutti i tipi. E tutti le stavano davvero alla grande.















Che dire del vestito doppiopetto che Wanda Nara ha indossato con dei cuissardes? Perfetto sul suo fisico prorompente. Poi è stata la volta delle paillettes, degli spacchi e delle scollature fino ad arrivare, appunto, agli abiti maschili che, però, la rendono ancora più sensuale. Giacca e pantaloni non rendono la Nara una donna castigata… Anche perché ogni suo look maschile ha un dettaglio sexy che lascia a bocca aperta.











Per la settima puntata del Grande Fratello Vip 2020, andata in onda lunedì 27 gennaio, Wanda Nara ha scelto un look total black firmato Elisabetta Franchi. La giacca è in vendita (e in saldo) sul sito di Elisabetta Franchi e costa 349 euro. Ma la cosa che tutti notano e che lascia a bocca aperta sono i sandali. Firmati Saint Laurent, in vernice, con tacco scultura hanno un prezzo da capogiro. Indovinate un po’? Costano 950 euro. Praticamente quasi uno stipendio. No comment.

