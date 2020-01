Nuove clamorose rivelazioni sono arrivate oggi, martedì 28 gennaio, durante il classico appuntamento pomeridiano con ‘Pomeriggio Cinque’, presentato da Barbara D’Urso. I protagonisti della vicenda sono sempre Rita Rusic ed Andrea Denver, i due concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’ che pare abbiano avuto un flirt nel 2017. Nella trasmissione in onda ogni giorno su Canale 5 è stato svelato il contenuto della busta choc gold.

La padrona di casa ha esordito dichiarando: “Ci è arrivato un messaggio da una persona che dice: ‘Attenzione…Rita Rusic conosce molto molto molto molto molto molto bene Andrea Denver che è nella casa del Grande Fratello. Lei si era informata di chi fosse quel modello italiano che viveva a Miami. Le è stato risposto Andrea Denver. E pare che da allora sia iniziata una conoscenza molto molto molto molto ravvicinata”. (Continua dopo la foto)

















L’opinionista Biagio D’Anelli ha dichiarato in seguito: “Vorrei svelare un arcano. Sì, è vero che Andrea Denver e la signora Rusic si conoscono. Anche a me è arrivata questa notizia certa. Oltre ai messaggi si sono già incontrati nel 2017. Ci sono dei fatti che inchiodano la signora Rusic. Secondo me, sono stati presi in giro gli autori del Grande Fratello. Non è giusto passare dicendo: ‘Io non conosco questo ragazzo’, quando hanno interagito, si sono visti per fatti loro. Ci sono dei messaggi”. (Continua dopo la foto)























A quel punto è intervenuto in difesa di Rita un suo caro amico, Angelo Perrone, che ha provato a smorzare la situazione: “Che io sappia…quando è uscito il nome di Andrea Denver lei mi ha detto che era probabilmente che qualcuno, non Denver direttamente, le voleva far conoscere. Ma lei non lo aveva conosciuto. Una persona vicina a Denver si era offerta di farli conoscere. Penso che questo messaggio risalga a quando le era stato proposto di conoscerlo”. (Continua dopo la foto)

Perrone ha concluso il suo intervento dicendo: “Non lo so, a Denver forse piaceva la Rusic. Presumo, a questo punto, che Denver fosse pazzo della Rusic”. Nei giorni scorsi, su ‘Novella 2000’, un ragazzo di nome David Nenci è venuto allo scoperto dichiarando di essersi innamorato di Rita Rusic e che sarebbe pronto ad entrare nella casa più spiata d’Italia per poterla incontrare. Vedremo come questa vicenda e quella riguardante Andrea termineranno, ma indubbiamente lei sta adesso vivendo momenti intensi e stressanti.

