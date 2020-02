Rancore si è presentato al grande pubblico con un rap incisivo che ha amplificato il messaggio trasmesso dalla canzone “Argento vivo”, un’analisi cruda dell’adolescenza negli anni ’10. La carriera di Rancore è iniziata grazie al Phat Roma, una manifestazione dedicata al rap e al freestyle.

Fin da adolescente si appassiona alla musica e alla scrittura e infatti si fa notare nella Capitale dopo aver trascorso i primi anni tra concerti nei licei e gare di freestyle. Nel 2006 arriva il debutto con l’album “Segui me”, grazie al quale riceve un ottimo riscontro anche per le tante battaglie di freestyle vinte in quegli anni. Nel 2008 pubblica sotto lo pseudonimo di RINquore l’EP S.M.S. collabora con Gli Inquilini e Fedez. Due anni dopo esce per il download gratuito “Acustico EP” con DJ Myke, contenente 7 tracce inedite (più la skit di Squarta). (Continua a leggere dopo la foto)

















Nel 2011 collabora sempre con DJ Myke nell’album “Elettrico” e partecipa all’MTV Spit Gala che vince a pari merito con Clementino. Nel 2012 esce l’album “Silenzio”, mentre nel 2018 esce “Musica per bambini”, il suo nuovo album anticipato da “Ipocondria”. Il video del brano è interamente animato da Zerocalcare. Nel 2020 il cantante torna sul palco dell’Ariston dopo essersi fatto notare nel 2019 al fianco di Daniele Silvestri. (Continua a leggere dopo la foto)















I due hanno portato “Argentovivo”, brano premiato dalla critica e come miglior testo a Sanremo 2019. Nel 2020 torna sul palco dell’Ariston con il brano “Eden”. Rancore è molto riservato e, come lui stesso ha affermato, ama concentrarsi soprattutto sulla musica. Sul suo profilo Instagram, infatti, sono raccontati soprattutto momenti musicali del rapper, lasciando la vita privata nel mistero. (Continua a leggere dopo la foto)









Classe 1989, Rancore, pseudonimo di Tarek Iurcich, è romano di nascita, ma non di origine, visto che suo padre è croato e sua madre egiziana. Rancore è nato a Roma il 19 luglio. È alto 180 centimetri e pesa circa 75 chili.

Francesco Gabbani: età, altezza, peso, fidanzata