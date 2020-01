Soltanto ieri vi abbiamo parlato dell’ospitata del conduttore Daniele Bossari a ‘Vieni da me’, condotto da Caterina Balivo. Durante la puntata aveva ricordato il periodo negativo della sua vita, contraddistinto dalla depressione: “La mia carriera era perfetta, ma l’insicurezza nel mio caso ha incrinato in me quella fiducia che avevo nei confronti di quello che facevo nella vita. In quella situazione ci arrivi per gradi, in molto tempo…Io parlo della depressione sempre con molta cautela perché alcune persone non ne escono o non ne sono uscite”.

Ed aveva invitato chi fosse in difficoltà a farsi forza: “Il primo passo devi farlo tu, poi accettare l’aiuto di familiari, amici, parenti e specialisti. Ma il primo passo devi farlo da solo. E ricordarti di tutte le cose belle della vita”. Nella puntata di oggi, martedì 28 gennaio, ci sono stati altri momenti di grande commozione con la presenza dell’attore originario di Israele, Raz Degan. Il quale ha davvero emozionato tutti. Vediamo cosa è accaduto. (Continua dopo la foto)

















Nel salotto di Rai 1 ha deciso di confessarsi a 360 gradi, svelando tutti i momenti intimi della sua vita. Si è soffermato sulla sua carriera da modello ed attore e sulle attività di natura benefica. A proposito della beneficenza, ha voluto porre l’attenzione sul suo viaggio effettuato in Africa, precisamente in Nigeria. Ha mostrato un filmato nel quale era in compagnia di alcuni bambini e la Balivo si è commossa non poco. (Continua dopo la foto)























Ha illustrato inoltre l’importanza della campagna Unhcr, con le donazioni da fare al numero 45588. Ma l’apice dell’emozione è stato raggiunto quando ha parlato di una persona deceduta nel 2018, ovvero il regista e produttore cinematografico Ermanno Olmi. L’uomo ha ammesso di sentirne la mancanza: “Mi manca…Ermanno Olmi è stata la persona più importante. Mi ha dato la possibilità di lavorare nel suo film Centochiodi. Mi manca”. (Continua dopo la foto)

Recentemente, interpellata sul suo passato amoroso, l’ex Paola Barale aveva parlato così di Gianni Sperti ed appunto Raz Degan: “Entrambi mi hanno fatto veramente male, sono finiti nel mio dimenticatoio”. Poi la donna aveva aggiunto di non voler dire altro su queste due persone che le hanno lasciato un cattivo ricordo. Classe 1968, Degan ha vinto nel 2017 la dodicesima edizione de ‘L’isola dei famosi’, mentre nel 2018 è stato protagonista su Sky Atlantic con ‘Raz & The Tribe’.

Francesco Gabbani: età, altezza, peso, fidanzata