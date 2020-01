GF Vip, Antonio Zequila si lascia andare. La dichiarazione inaspettata: “Mi piaci molto”

Nel pomeriggio Antonio, rimasto in sauna con Clizia, si confida parlando delle sue passate relazioni dicendo “Io non mi sono mai pentito delle mie storie d’amore, l’amore è uno scambio non c’è mai chi vince e chi perde” mentre la giovane concorrente, con voce amareggiato, aggiunge “Purtroppo c’è chi si pente, secondo me vince chi ha amato davvero”.

Antonio però, vedendo Clizia scoraggiata nel parlare d'amore, guardandola negli occhi dice "Sai mi piacerebbe innamorarmi di nuovo, ma la persona che mi piace non mi ascolta" mentre Clizia, stupita dalle parole dell'attore, risponde sorridendo "Ma smettila, tu scherzi con tutte" e subito Antonio con voce ferma risponde "Sono serio tu mi piaci molto, mi piace la tua dolcezza e che sei estremamente colta".

















I due concorrenti sembrano molto in sintonia e Clizia, pensando al suo passato, dice “Io ho capito che in una relazione è fondamentale parlare la stessa lingua e avere un trascorso molto simile, non può esserci solamente fisicità”. E con volto incupito aggiunge “Ho dato mille possibilità in passato ma ora ho capito che serve questo per far durare una coppia” mentre Antonio, mostrandosi molto premuroso nei confronti della compagna d’avventura, la incoraggia dicendo “Io non ti conoscevo ma sono rimasto sorpreso, sei una donna molto intelligente”.

Nella puntata andata in onda lunedì 26 gennaio Antonio Zequila ha avuto un incontro con Valeria Marini. Il gieffino aveva detto di aver avuto una storia con la showgirl, ma Valeriona è entrata per smentire e, soprattutto, per rispondere alle critiche velenosissime che aveva ricevuto durante la scorsa puntata.















Per quanto riguarda Clizia Incorvaia, invece, nel day che va in onda nel pomeriggio si è confessata con la modella Paola Di Benedetto. In una chiacchierata con la modella Paola Di Benedetto e uno dei ragazzi entrati ieri sera durante la diretta, Clizia Incorvaia si è lasciata andare a una confessione mostrando interesse per uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip.









Clizia, che si sta separando dal leader de Le Vibrazioni Francesco Sarcina, spiega di preferire a Ivan, ormai eliminato dalla casa, l’altro concorrente Paolo Ciavarro perché rispecchia di più il suo tipo di uomo. I due si sono già avvicinati nelle ultime settimane: sarà questo l’inizio di una nuova storia d’amore all’interno della casa?

