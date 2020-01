La nuova stagione di ‘Don Matteo’, ormai giunta alla dodicesima, sta riscuotendo anche stavolta un successo enorme per la Rai. Gli affezionati telespettatori non riescono proprio a rinunciare alle gesta di Terence Hill e non sono assolutamente pronti a dire addio alla straordinaria serie televisiva. Ed a proposito del suo futuro, sono arrivate alcune anticipazioni da parte del settimanale ‘Nuovo Tv’, che ha cercato di fare chiarezza.

Il settimanale ha contattato l’attore Nino Frassica, che nella serie interpreta il maresciallo Nino Cecchini, uno dei personaggi più amati dagli italiani. Le sue dichiarazioni hanno fatto intendere che quella in corso avrebbe potuto essere l’ultima stagione, ma sembra ci siano stati dei cambiamenti, anche grazie alla gente che ha manifestato e manifesta grandissimo entusiasmo. Vediamo cosa ha riferito Frassica a ‘Nuovo Tv’. (Continua dopo la foto)

















Questo quanto dichiarato da lui: “Sto girando gli episodi di quella che dovrebbe essere l’ultima serie di Don Matteo…Ma tutto questo affetto, tutto questo calore, tutto questo riscontro da parte del pubblico, ci stanno convincendo a continuare. All’inizio ci sembrava giusto mettere fine a questa avventura, ma ora abbiamo cambiato idea. Probabilmente proseguiremo, siamo ad un 90 per cento di probabilità. Anche Terence Hill è d’accordo, aspettiamo solo il sì definitivo”. (Continua dopo la foto)























Quindi, secondo quanto riferito da Nino, tutti avevano pensato che quelle scene fossero le ultime girate per la popolare serie tv. Ma poi, visti i risultati grandiosi in termini di ascolti e l’affetto mostrato dalle persone, si è deciso di continuare. Ovviamente non è ancora arrivata la conferma ufficiale, ma le intenzioni sono quelle e manca praticamente solo il sigillo finale. Poi Frassica ha risposto alla domanda su quale fosse il segreto del successo. (Continua dopo la foto)

“Il nostro segreto è che siamo rimasti sempre fedeli a noi stessi in questi vent’anni, abbiamo seminato e continuiamo a raccogliere. Il motivo? Parte comica, religiosa, investigativa ma per famiglie. Praticamente è senza controindicazioni”, ha concluso l’attore nella sua intervista a ‘Nuovo Tv’. I telespettatori, in attesa del prossimo appuntamento in programma giovedì 30 gennaio, possono quindi tirare un sospiro di sollievo. Il loro amato sacerdote continuerà a girare in sella alla sua bicicletta.

