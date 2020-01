Francesco Gabbani è un cantante italiano. Si avvicina al mondo della musica già in tenera età grazie al fatto che la famiglia è proprietaria di un negozio di strumenti musicali. Il primo approccio avviene a 4 anni con la batteria, poi a 9 la chitarra ma suona anche il pianoforte e il basso e ha lavorato come fonico oltre che come tecnico di palco.

Dopo il diploma al liceo Classico, a 18 anni Francesco Gabbani firma il suo primo contratto discografico che lo porta, con il progetto Trikobalto, a registrare un album prodotto da Alex Neri e Marco Baroni dei Planet Funk. I video dei due singoli estratti dal disco entrano sulle principali Tv Musicali e portano i Trikobalto ai più importanti festival italiani come l'Heineken Jammin Festival, a partecipare alle serate targate RockTV e anche ad aprire al BlueNote di Milano l'unica data italiana degli Oasis.

















Dopo un secondo album e la partecipazione come ospiti al Palafiori di Sanremo durante l'edizione 2010 del Festival, Francesco Gabbani decide di lasciare la band e firma un nuovo contratto discografico per realizzare il suo primo progetto solista. Nell'autunno 2015 si presenta alle selezioni per il festival di Sanremo con il brano Amen e arriva a vincere all'edizione 2016 nelle Nuove Proposte. Il brano ottiene anche il premio della critica Mia Martini e il premio Sergio Bardotti come miglior testo del Festival e nei mesi successivi diventa disco di platino.















Nel 2017 Francesco Gabbani, che oltre ad essere un artista a tutto tondo è anche cantautore, torna all'Ariston nella categoria "Big" e vince con il brano Occidentali's Karma, che ha ottenuto anche il Premio TIMmusic. Nel 2020 Gabbani (3 album in studio: nel 2014 Greitist Iz, 2016 Eternamente ora e 2017 Magellano) dopo ben due vittorie sul palco dell'Ariston e un periodo di assenza dalle scene musicali, è in gara al settantesimo Festival di Sanremo con il brano Viceversa.











Francesco Gabbani è nato a Carrara il 9 settembre 1982 sotto il segno zodiacale della Vergine, è alto circa un metro e ottanta centimetri per un peso di circa settanta chilogrammi, non è sposato e non ha figli ma della sua vita privata si è sempre saputo poco. Il cantante è fidanzato da anni con una ragazza della sua stessa città con cui convive. Si chiama Dalila Iardella, fa la tatuatrice ed è anche apparsa in tv, a ‘Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio’ dove ha raccontato che il suo rapporto con Gabbani sia sempre stato di alti e bassi e di molti litigi.

