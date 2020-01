Giovanna Abate nuova tronista. A sorpresa spunta l’ex di UeD: “Voglio corteggiarla”

Giovanna Abate è la nuova tronista di Uomini e Donne. Dopo la scelta di Giulio Raselli, che è uscito dallo studio insieme a Giulia D’Urso, la ‘botta’ per l’ex corteggiatrice non è stata facile da digerire. In molti la ritenevano la favorita, ma le cose sono andate in un altro modo, con l’è tentatore di Temptation island che si è addirittura lasciato scappare un ”Ti amo” durante la scelta.

Giovanna, delusa e amareggiata, si è sfogata con la redazione e poi sulle pagine di UeD Magazine. "Sicuramente sono tanto dispiaciuta per come è andata a finire – aveva detto dopo la scelta -, ma lo sono ancora di più per come Giulio ha scelto di farla finire tra noi. Quasi non riesco a pensare in questo momento a ciò che di bello avrebbe potuto esserci tra noi".

















"Giulio, con il suo atteggiamento, non mi ha dato più nemmeno un motivo per stare male per lui. Non dico che meritassi per forza di essere la scelta – ha detto ancora Giovanna -, ma so di certo che non meritavo di essere trattata in quel modo, fosse solo, anche tralasciando in questo momento i sentimenti, per i quattro mesi di percorso che abbiamo fatto insieme". Ma per l'ex corteggiatrice le cose stanno per cambiare. Come chiesto a gran voce dal pubblico affezionato di Uomini e Donne, la romana è stata scelta per salire sul trono più famoso della tv.















A volerla fortemente è stata Maria De Filippi, colpita dal suo carattere forte, ma anche dalla grande fragilità. Dopo aver abbandonato lo studio delusa e amareggiata, la Abate è tornata con una scusa e ha ricevuto la proposta da Maria De Filippi, accettando di salire sul trono. Appena la notizia è circolata in rete, un volto noto del programma condotto da Maria De Filippi si è detto pronto a corteggiare la nuova tronista.









Si tratta di Manuel Galiano. Il giovane è stato scelto di Giulia Cavaglia ma la loro relazione è durata pochissime settimane. Dopo la rottura lampo l’ex tronista si è fidanzata con lo scrittore Francesco Sole, mentre di Manuel si sono perse le tracce. Una fan gli ha chiesto se avesse l’intenzione di scendere per corteggiare la tronista romana e Manuel ha risposto scrivendo: “Vorrei”. Chissà se Maria De Filippi gli concederà questa seconda chance.

