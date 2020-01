La notizia è clamorosa, anche se alcune avvisaglie c’erano già state nelle settimane scorse. C’è chi pensava fossero soltanto voci prive di fondamento, invece le indiscrezioni sono state confermate. La Rai dice addio ad uno dei suoi programmi, infatti a partire dal prossimo mese di settembre non vedremo più su Rai 2 ‘Detto Fatto’, la trasmissione condotta dalla bellissima Bianca Guaccero. Il programma andò in onda per la prima volta nel 2013 con la conduzione di Caterina Balivo.

'Detto Fatto' sta collezionando di giorno in giorno risultati davvero deludenti da un punto di vista degli ascolti. Infatti, non riesce praticamente mai a superare il 5% di share. Secondo quanto riferisce 'Tv Blog', Rai 2 sta già pensando al futuro e sarebbe pronta ad inserire nella sua programmazione una nuova trasmissione. A presentarla potrebbe esserci Paola Perego, anche se non sono finora state fornite molte informazioni in merito. (Continua dopo la foto)

















Da settembre la Perego condurrà quindi un altro programma, ma non è stato comunicato cosa farà. La sua ultima esperienza televisiva ha avuto luogo con 'Non disturbare'. Maggiori notizie saranno fornite dalla televisione pubblica italiana nel prossimo mese di giugno, quando saranno annunciati i palinsesti della stagione 2020-2021. Ma grandi novità sono in arrivo anche per la Guaccero, pronta ad una nuova ed importante avventura. (Continua dopo la foto)























A quanto pare la conduttrice di origini pugliesi avrebbe già sottoscritto un contratto con Sky per presentare un nuovo format, che andrà in onda tutte le mattine. Questa news non è mai stata smentita da Bianca, che dunque sembra ormai essere proiettata verso questa nuova esperienza. 'Tv Blog' ha inoltre aggiunto altri dettagli inerenti sempre il secondo canale della Rai. Sarebbe infatti in procinto di sbarcare un altro format. (Continua dopo la foto)

Pare che su Rai 2 sarà trasmesso ‘Mezzogiorno in Famiglia’, il programma eliminato lo scorso settembre per situazioni legate al budget. Ricordiamo che le ultime conduzioni di questa trasmissione furono affidate ad Adriana Volpe, Massimiliano Ossini e Sergio Friscia. Classe 1981, la Guaccero ha recitato nel 2019 nel film ‘Il grande spirito’ e, insieme ad Enrico Ruggeri, ha presentato ‘Una storia da cantare’, andato in onda per tre puntate dall’Auditorium Rai di Napoli.

