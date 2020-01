Clizia Incorvaia lo ha confessato a Paola Di Benedetto: roba di cuore, al GF Vip ‘scoppia’ il gossip

Al Grande Fratello Vip Clizia Incorvaia si è finalmente sbilanciata. L’ex moglie di Francesco Sarcina, leader del gruppo ”Le Vibrazioni”, in gara a Sanremo 2020, è una delle poche donne single dentro la casa più spiata d’Italia e sin da subito ha ricevuto le attenzioni di due inquilini: Ivan Gonzalez, ex tentatore di Temptation Island ed ex tronista di Uomini e Donne e Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi.

La concorrente del Grande Fratello Vip è reduce da una dolorosa separazione. La sua storia è balzata alle cronache durante l'estate del 2019, quando l'ex marito ha deciso di rivelare dettagli della loro relazione. Secondo Francesco Sarcina, la moglie lo avrebbe tradito con Riccardo Scamarcio, suo amico e testimone di nozze.

















All'interno della casa del Grande Fratello Vip Clizia ha spiegato che tra i due c'è stato un bacio, ma solo quando il suo matrimonio era finito. In una chiacchierata con la modella Paola Di Benedetto e uno dei ragazzi entrati ieri sera durante la diretta, Clizia Incorvaia si è lasciata andare a una confessione mostrando interesse per uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip.















Si tratta di Paolo Ciavarro, che già in passato ha mostrato interesse per la bella influencer. Clizia ha spiegato preferire il figlio di Eleonora Giorgi a Ivan Gonzalez, concorrente del Grande Fratello Vip uscito la scorsa settimana dopo aver perso la sfida delle nomination con l'ex Miss Italia Carlotta Maggiorana.









Clizia, che si sta separando dal leader de Le Vibrazioni Francesco Sarcina, spiega di preferire a Ivan, ormai eliminato dalla casa, l’altro concorrente Paolo Ciavarro perché rispecchia di più il suo tipo di uomo. I due si sono già avvicinati nelle ultime settimane: sarà questo l’inizio di una nuova storia d’amore all’interno della casa?

