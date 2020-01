C’è aria di grossi cambiamenti in quel dell’Isola dei Famosi. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma mentre va in onda (senza brillare troppo negli ascolti) il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, nelle ultime ore tiene banco anche l’altro reality di Canale 5, L’Isola appunto.

Tra liti, polemiche e accuse pesanti, l’ultima edizione del programma è stata tutto fuorché vincente dal punto di vista degli ascolti ma fino a ieri non c’erano dubbi sulla padrona di casa. Ovvero Alessia Marcuzzi, che dal lontano 2015 racconta le avventure dei naufraghi vip in Honduras. Ma ora la presentatrice romana e star di Instagram avrebbe deciso di lasciare la conduzione dell’Isola dei Famosi. Il condizionale è d’obbligo perché al momento si tratta solo di un’indiscrezione lanciata dal sito Dagospia che si basa su voci di corridoio da Cologno Monzese. (Continua dopo la foto)

















Alessia Marcuzzi, riporta il sito di Roberto D’Agostino, sarebbe pronta ad intraprendere nuovi progetti, rinunciando così all’Isola dei Famosi che conduce da quando il reality si è trasferito dalla Rai a Mediaset. La nuova edizione dovrebbe andare in onda ad aprile, quando il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini sarà ormai giunto a termine. (Continua dopo la foto)















Secondo il sito di Davide Maggio, invece, “la decisione di porre fine all’era Marcuzzi arriverebbe direttamente da Mediaset (che l’aveva ufficialmente confermata in un primo momento), intenzionata a cambiare e a ridare smalto al programma dopo l’ultima deludente edizione (quella dello scorso anno ha registrato il record negativo di ascolti ed è stata caratterizzata dal caso Fogli)”. In attese di conferme, comunque, è già partito il toto-nome su chi potrebbe sostituire Alessia a L’Isola. (Continua dopo le foto)











Uno su tutti già c’è: quello di Ilary Blasi, come svela Blogo. “Stando a quanto risulta TvBlog la conduzione dell’Isola dei famosi 2020 potrebbe essere adata a Ilary Blasi che quest’anno – per sua esplicita decisione – ha deciso di abbandonare la guida del Grande Fratello Vip, poi affidata al suo opinionista Alfonso Signorini, per dedicarsi ad una operazione di tutt’altra cifra televisiva, ovvero a quell’Eurogames andato in onda in autunno su Canale 5, programma che voleva ripercorrere le orme dello storico show estivo Rai Giochi Senza Frontiere”.

