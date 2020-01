“Il cesso, eccomi qua. Non dovevi proprio esprimerti su di me”. Valeria Marini si confronta con Antonio Zequila dopo alcune offese di quest’ultimo riguardo la showgirl. Dopo uno scontro con Antonella Elia, Valeria Marini critica duramente anche Antonio Zequila e chiarisce: “Non abbiamo mai avuto una relazione. C’è stato solo un flirt”.

Antonio Zequila tiene il punto: “Io ti giuro su mio padre che nel 1991 ho conosciuto Valeria in un hotel. Io non sono bugiardo. Mi puoi dire maleducato ma non bugiardo. Non devi dire delle bugie. Ti ho chiesto scusa molte volte che altro devo fare”. Ma non è finita: “Quel signore lì – così come lo aveva apostrofato la Marini – lo hai conosciuto molto bene, sei stata a casa mia a Salerno. All’aeroporto di Roma di ho dato il numero di Ivana Trump, te l’ho dato io”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Ma la Valeriona nazionale non è arretrata di un millimetro e ha continuato a smentire qualsiasi flirt: “Lo ho soltanto conosciuto”. Valeria Marini è rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip e subito è scoppiata una lite furiosa con Antonella Elia che non l’ha accolta con entusiasmo. (Continua a leggere dopo la foto)















Già nella scorsa puntata, l’ex volto di Non è la Rai e lo stesso Antonio Zequila si erano lasciati andare ad esternazioni non troppo carine nei confronti della stella del Bagaglino. “Cesso”, “Mostro colossale”, “Grassa”, insomma, i due ne avevano detto di tutti i colori e il web era esploso chiedendo provvedimenti da parte del Grande Fratello Vip, cosa che poi non è mai avvenuta. (Continua a leggere dopo la foto)









Dopo l’ingresso nella casa (Valeria Marini resterà una settimana) Antonio Zequila si è lasciato andare a un altro commento che sicuramente farà discutere. “Se Valeria si piglia il mio posto, la butto giù dal letto. Come ho fatto a casa mia”, ha detto il concorrente. Sul web è già esplosa la polemica, con molti utenti che chiedono al Gf di prendere provvedimenti.

