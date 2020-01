Tra i tanti colpi di scena e sorprese, la nuova puntata del Grande Fratello Vip ha visto il ritorno di Barbara Alberti. La scrittrice era stata colta da un malore 48 ore prima e la produzione ha deciso di farla uscire per degli accertamenti in una struttura sanitaria. Lunedì, in diretta, è rientrata in gioco. Nella notte, finita la puntata, ha poi raccontato cosa le è successo.

"Ho fatto un elettroencefalogramma ma non ho nessun tipo di problema – ha spiegato la scrittrice, come riporta il sito Bitchyf – Sono stata due giorni in clinica vicino casa mia, a Roma. Non ho mai pensato di tornare a casa, volevo tornare qua, al Grande Fratello […] Dovevo fare una risonanza la mattina, ma non potevo farla sono claustrofobica al massimo. Ci riuscivo no a 12 anni fa. Appena ho chiesto del Lexotan mi sono addormentata, ero ansiosa non volevo farla".

















Il GF Vip non aveva dato spiegazioni quando ha comunicato l'uscita di Barbara Alberti dalla Casa e, contestualmente, l'annullamento del televoto dal momento che era in nomitation insieme a Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese. La stessa Alberti è rimasta sul vago anche con gli abitanti della Casa, che hanno sentito molto la sua mancanza, ma pare che gli accertamenti siano scattati a seguito di problemi di memoria e di forti giramenti di testa.















Appena rientrata in Casa, dopo saluti e abbracci di rito, Barbara Alberti si è subito distinta. È successo quando Signorini ha parlato del battibecco avvenuto la settimana scorsa tra Adriana Volpe e Rita Rusic. Le due si sono nominate a vicenda e nei giorni successivi hanno entrambe commentato la nomination con parole poche positive. Dunque l'invito del conduttore a dirsi tutto in faccia e la richiesta agli altri di esprimere la propria preferenza.











Chiuso il collegamento con lo studio, la scrittrice è intervenuta sull’argomento ‘femmina dominante della Casa’ e preso le difese di Rita Rusic, che si dà molto da fare in cucina e non solo. “Se questa è una donna che vuole dominare…”, ha detto la Alberti sottolineando che queste sono dinamiche volute dal gioco e che non bisogna cadere in questo ‘tranello’ che porta ad avere scontri. “Siete proprio dei figli di pu***na”, ha poi sbottato in diretta riferendosi agli autori del programma ma con tono ironico.

