Tra i tanti ingressi nella Casa del GF Vip, anche quello di 3 “super boys” durante la diretta di lunedì 17 gennaio. Dopo aver fatto entrare Valeria Marini, che a quanto pare resterà al reality per qualche giorno e rientrare Barbara Alberti, che dopo accertamenti in una clinica privata ha deciso di rimanere in gioco, Alfonso Signorini ha mostrato una clip in cui le ragazze della Casa si lamentavano dell’atteggiamento ‘poco macho’ dei loro inquilini.

Che più che essere dei giaguari sono dei micioni, a detta delle donne. Ma "Il miracolo sta per arrivare" ha promesso loro il conduttore che poi con una busta in confessionale ha annunciato l'arrivo di tre bonazzi. Si chiamano Matteo, Gianluca e Iacopo sono i nuovi inquilini della Casa a cui Signorini ha affidato una missione segreta: far divertire le donne del reality con una festa in suite.

















Naturalmente l'ingresso dei 3 nuovi seppur temporanei inquilini non è sfuggito ai telespettatori più social. E in pochi minuti ecco spuntare in rete tutte le informazioni sui 'super boys' del GF Vip. I nomi completi sono Gianluca Irpino, Matteo Alessandroni e Jacopo Poponcini e nessuno di loro è nuovo al mondo dello spettacolo. I 3 hanno già avuto esperienze in importanti programmi come per esempio Uomini e Donne e Temptation Island.















Matteo Alessandroni per esempio è stato più volte ospite nei salotti tv di Barbara D'Urso perché protagonista di uno dei gossip dell'estate scorsa con Carmen Di Pietro. Come si ricorderà, tutto è iniziato dopo una copertina di coppia per Grand Hotel. Nell'articolo Carmen aveva presentato Matteo come il nuovo fidanzato anche se poi lui, di professione personal trainer, ha dato tutta un'altra versione dei fatti.











Il personal trainer ha smentito il gossip all’istante dicendo che con la Di Pietro non è mai stato insieme. Gianluca Irpino invece ha partecipato a più riprese a Uomini e Donne. Corteggiava Veronica Burchielli, ora felicemente fidanzata con Alessandro Zarino e prima di entrare in Casa ha scritto su Instagram: “E adesso si salpa, via con una nuova avventura”. L’ultimo ‘boy’ è Jacopo Poponcini e anche lui è stato già in tv. Anche se non si è fatto notare molto, ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island con Giulio Raselli e Alessandro Zarino.

