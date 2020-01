Dopo 48 ore Barbara Alberti è rientrata al Grande Fratello Vip nel corso della diretta di lunedì 27 gennaio. La produzione del reality non ha svelato cosa sia accaduto di preciso, ma ha solo diffuso un comunicato in cui ha annunciato che la scrittrice era stata trasportata in una struttura sanitaria e annullato il televoto dal momento che la Alberti era in nomination insieme a Patrick Ray Pugliese e Fernanda Lessa.

“Barbara Alberti, la concorrente del Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico”, è stata la prima nota. E poi, qualche ora dopo: “Barbara Alberti ha momentaneamente abbandonato la Casa di #GFVIP per una indisposizione. Il televoto è stato quindi annullato. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”. (Continua dopo la foto)

















Una volta in clinica però Barbara Alberti ci ha ripensato e ha deciso di tornare in gioco. “Nel mio lettuccio domenica ero a trecento metri da casa mia ma pensavo a qua. Mi è venuta una nostalgia pazzesca. Adesso sparerò sui miei fratelli. Ho disertato e torno. E sono pronta al crimine”, ha detto ad Alfonso Signorini e al pubblico. Gli inquilini della Casa sono stati molto felici di riabbracciarla, mentre sui social i telespettatori hanno sollevato più di qualche dubbio. (Continua dopo la foto)















Parte del pubblico non crede al malore di Barbara Alberti, che quindi avrebbe ‘barato’ perché così si è sottoposta al televoto. E sui social si è scatenata una bufera: molti si sono detti convinti di una strategia della scrittrice per non uscire dal gioco. Anche perché pochi giorni prima del malore aveva comunicato di volersi ritirare. In ogni caso, finita la puntata e dunque nella notte, la Alberti ha parlato con gli altri del malore e della clinica dove era ricoverata. (Continua dopo foto e post)









Disgustato questa sera sia dall’ormai palese voglia degli inquilini di mandare Patrick in nomination tutte le settimane, sia dal fatto che la Alberti se la sia cavata senza nemmeno una nomination d’ufficio. #GFvip — [Righetto] (@Ri_Ghetto) January 27, 2020

Barbara Alberti che finge di essere stata male #gfvip pic.twitter.com/icSJxffWzh — QueenofPromise⨺ (@GaiaFromMars) January 27, 2020

BARBARA ALBERTI ERA IN NOMINATION POI LA PRODUZIONE ANNULLA IL TELEVOTO E LEI PERÒ RIMANE IN CASA #GFvip pic.twitter.com/tUYyhvo0gf — MARTINA (@martyjed) January 27, 2020



“Ho fatto un elettroencefalogramma ma non ho nessun tipo di problema – ha spiegato la scrittrice, come riporta il sito Bitchyf – Sono stata due giorni in clinica vicino casa mia, a Roma. Non ho mai pensato di tornare a casa, volevo tornare qua, al Grande Fratello […] Dovevo fare una risonanza la mattina, ma non potevo farla sono claustrofobica al massimo. Ci riuscivo no a 12 anni fa. Appena ho chiesto del Lexotan mi sono addormentata, ero ansiosa non volevo farla”. Insomma, è rimasta sul vago ma pare che gli accertamenti siano scattati a seguito di problemi di memoria e di forti giramenti di testa.

Le lacrime dolci e amare di Fernanda Lessa cambiano tutto al GF Vip. Perfino Wanda Nara e Antonella Elia si commuovono davanti a quella scena