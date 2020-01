Al Grande Fratello Vip è successo di tutto, c’è da ammetterlo. Ieri la produzione ha voluto regalare un momento speciale per Fernanda Lessa. La modella italo-brasiliana ha alle spalle un trascorso spiacevole, legato alla dipendenza dagli alcolici. Ed è proprio il suo attuale marito che le ha dato la forza per uscire dal tunnel dell’alcol. Durante il percorso all’interno della Casa, la Lessa ha più volte parlato del suo grande amore per Zocchi e di quanto le mancasse. Nel corso della settima puntata del reality, Alfonso Signorini ha mostrato alla modella una clip nella quale è apparso Luca intento a registrare svariate storie su Instagram dirette alla moglie.

Signorini ha raccontato che il marito della gieffina si è filmato tutti i giorni da quando è iniziato il Grande Fratello Vip per poter fare delle dediche romantiche per Fernanda. Poi la sorpresa: Signorini ha fatto partire il freeze e in quell'istante è entrato Luca per poter far visita alla moglie. Un momento davvero toccante, il quale ha commosso tutti gli inquilini e il pubblico in studio.

















Wanda Nara è scoppiata a piangere affermando che l'amore salva sempre. Pupo ha invece affermato di comprendere la Lessa e di quanto sia difficile liberarsi dalle dipendenze. Fernanda Lessa è una donna forse incompresa, soprattutto da Antonella Elia, con la quale sono volati molti stracci durante il percorso nella casa.























Così il marito della modella ha colto la palla al balzo per lanciare un messaggio ai concorrenti. Secondo l'uomo, solo chi passa determinati periodi bui può capire il dolore, a volte si tende ad attaccare senza conoscere davvero la persona e i suoi momenti di fragilità. Quindi la stoccata: "Siate più gentili, la gentilezza vince sempre".







Tutto è successo durante la gara di ballo messa in scena in base al film di Grease. Antonella ha sorpreso tutti affermando che la vincitrice avrebbe dovuto essere proprio la sua rivale. In risposta, Fernanda ha confessato di non avere più motivi per continuare ad avere antipatia nei confronti dell’Elia. Dopo i diversi diverbi delle scorse puntate, le due donne hanno sotterrato l’ascia di guerra.

