Aria di cambiamento al trono classico di Uomini e Donne. Dopo l’ingresso di Daniele Dal Moro, sulla poltrona rossa siederà anche Giovanna Abate. Come ben sanno i fan del programma, la scelta di Giulio Raselli non è ricaduta sulla bella romana. Il tronista le ha preferito Giulia D’Urso, la corteggiatrice con cui ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che già subito dopo la scelta la coppia starebbe progettando la convivenza.

Dopo aver abbandonato lo studio praticamente cacciata da Giulio, Giovanna, delusa e amareggiata, si è sfogata con la redazione e poi sulle pagine di UeD Magazine. “Sicuramente sono tanto dispiaciuta per come è andata a finire – aveva detto dopo la scelta -, ma lo sono ancora di più per come Giulio ha scelto di farla finire tra noi. Quasi non riesco a pensare in questo momento a ciò che di bello avrebbe potuto esserci tra noi. Giulio, con il suo atteggiamento, non mi ha dato più nemmeno un motivo per stare male per lui”. (Continua dopo la foto)

















“Non dico che meritassi per forza di essere la scelta – ha detto ancora Giovanna -, ma so di certo che non meritavo di essere trattata in quel modo, fosse solo, anche tralasciando in questo momento i sentimenti, per i quattro mesi di percorso che abbiamo fatto insieme”. I telespettatori più social hanno subito fatto un appello a Maria De Filippi per mettere la Abate sul trono e questa volta Queen Mary deve averli ascoltati. (Continua dopo la foto)















Ma la conduttrice, che era rimasta subito colpita da Giovanna, ha voluto sorprenderla. Sembra infatti che la 34enne sia stata contattata dalla redazione di UeD con una scusa e una volta entrata in studio, la ex corteggiatrice di Giulio ha visto il trono al centro illuminato, mentre tutto intorno era buio. “Non ci credo!”, avrebbe esclamato sorpresa. Poco dopo si è accomodata sul trono e ha accettato la proposta. (Continua dopo le foto)











Per Giovanna Abate, che ora quindi siederà accanto a Sara Amira Shaimi, Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro sono scesi subito diversi corteggiatori, tra cui un ex pretendente di Giulia Quattrociocche, Francesco, e Sammy, ex tentatore a Temptation Island. A poche ore dall’annuncio di Giovanna tronista è arrivato anche il commento di Giulio Raselli:. “Guardate ragazzi, io credo che sia una cosa giusta – ha detto tra le Storie – È un’opportunità stupenda, per provare a conoscere qualcuno che possa essere affine al tuo carattere e alla tua personalità. Quindi sono convinto che troverà la persona giusta per lei”.

