Amici, cambia tutto a un passo dal Serale. Ed è subito polemica

Vi abbiamo riferito in un articolo precedente di problemi avuti dal ballerino Federico Pietrucci, criticato dall’insegnante Timor Steffens. Il giovane è scoppiato in lacrime perché, avendo un carattere introverso, non riesce sempre ad esprimere tutte le sue emozioni. Ora è tempo invece per Gaia Gozzi e Giulia Molino di rifare praticamente da zero le loro squadre. Le due cantanti sono infatti i capitani dei rispettivi team.

L'opportunità è stata concessa molto probabilmente perché, modificando le compagini, coloro che non sono stati scelti in precedenza potrebbero adesso conquistare la fiducia dell'altro capitano. E nel daytime di oggi, lunedì 27 gennaio, sono state ufficializzate le nuove composizioni. Ma le modifiche non sono state sostanziali. Per la maggioranza è stato confermato il blocco già esistente e c'è stata la divisione dei nuovi ballerini.

















Le squadre sono adesso così composte: Giulia ha scelto Nyv, Federico, Francesco, Nicolai, Valentin, Stefano ed Angelo; Gaia ha invece portato con sé Javir, Talisa, Matteo, Jacopo, Francesca, Martina e Karina. In un secondo momento le artiste hanno potuto fare delle variazioni, ma Giulia non ha fatto alcuna richiesta. Gaia avrebbe voluto scegliere Nyv, ma quest'ultimo ha declinato la proposta. E successivamente la stessa giovane ha proposto lo scambio Karina-Stefano.























Questo scambio è andato in porto perché Stefano ha detto subito sì, visto che discuteva troppo nell'altra compagine, e Karina ha gradito la possibilità di ritornare nella squadra di Giulia. Eppure c'è stato anche qualche malcontento: Martina Beltrami non ha accettato di buon grado che Gaia avesse individuato Francesca prima di lei. La ragazza si è recata, correndo, verso lo spogliatoio, molto delusa ed amareggiata dalla situazione.

Gaia le è corsa dietro chiedendole lumi. Martina ha replicato affermando: “Per me è stato un po’ umiliante sinceramente. Hai scelto Francesca prima di me, perché?”. Il capitano le ha detto che la decisione è stata assunta dall’intera squadra, non solamente da lei. Talisa e Gaia hanno poi illustrato che Francesca è artisticamente più preparata e pronta ed è consapevole dei propri mezzi. Martina non ha gradito le spiegazioni ed ha preferito restare isolata. Nella giornata di domani, martedì 28 gennaio, si conoscerà l’evolversi della vicenda.

