Il conduttore Daniele Bossari è stato ospite del programma ‘Vieni da me’, condotto da Caterina Balivo. Qui si è soffermato su diversi argomenti ed ha anche commesso una gaffe clamorosa che ha sorpreso la padrona di casa e tutto il pubblico. Inevitabilmente si è tornati a parlare anche del suo periodo più buio, quando fu colpito dalla depressione. Lui ha inoltre scritto un libro su questo problema, dal titolo ‘La faccia nascosta della luce’.

Davanti alle telecamere ha dichiarato: “La mia carriera era perfetta, ma l’insicurezza nel mio caso ha incrinato in me quella fiducia che avevo nei confronti di quello che facevo nella vita. In quella situazione ci arrivi per gradi, in molto tempo…Io parlo della depressione sempre con molta cautela perché alcune persone non ne escono o non ne sono uscite”, ha affermato Bossari. (Continua dopo la foto)

















Poi ha proseguito: “Il primo passo devi farlo tu, poi accettare l’aiuto di familiari, amici, parenti e specialisti. Ma il primo passo devi farlo da solo. E ricordarti di tutte le cose belle della vita”. Daniele ha parlato anche della trasmissione ‘Mistero’ e del fenomeno soprannaturale accaduto sull’isola di Bali: “Dopo quello che mi è successo lì, non ho più alcun dubbio sull’esistenza di realtà sovrasensibili”. (Continua dopo la foto)























Spazio successivamente al suo grande amore, Filippa Lagerback. La moglie ha inviato alla trasmissione un filmato nel quale ha affermato: “Un eterno romantico, mi ha conquistato con le sue parole, con i fax che mi mandava da ogni parte del mondo…è tenero e dolce, ma attenzione Caterina che può essere anche permaloso. Quindi attenzione alle domande. Ti amo amore”. Inoltre, l’uomo si è reso protagonista di un errore. (Continua dopo la foto)

Durante la fase della ‘Cassettiera’, sono state mostrate delle viti, uscite fuori da un cassetto. Lui ha commentato l’indizio dicendo: “La mia famiglia ha l’azienda ‘Milano viti’ e da qui ho iniziato”. A quel punto è subito intervenuta la Balivo, che gli ha risposto: “Ma questa è pubblicità occulta, qui siamo su Rai Uno, non farmi fare figure”. C’è comunque da dire che Caterina è apparsa sorridente e quindi non si è realmente arrabbiata. Anche se Bossari si è mostrato rosso in volto, essendosi accorto dell’incredibile gaffe. Classe 1974, Bossari è stato protagonista nel 2019 su DMAX con il programma ‘House of esports’. Nel 2020 è impegnato sullo stesso canale con ‘Il boss del paranormal’.

“Oggi mio figlio avrebbe 23 anni”. Donatella Rettore choc: il ricordo è triste. Tutta colpa di quella malattia