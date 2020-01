“Vede il suo ex, Moreno…”. Caos a Domenica Live, furia Paola Caruso. E l’ospite ‘colpevole’ finisce sotto accusa

Scoppia il caos nello studio di Domenica Live: tra la Caruso e Floriana volano parole grosse e ad assistere allo scontro anche Merlo, ex della Caruso, e Pompili, ex di Floriana. Paola Caruso non sta vivendo uno dei suoi momenti migliori. Infatti tutti conoscono le critiche a cui è andata incontro la Caruso, dopo l’entrata nella casa del Grande Fratello Vip. A proposito della Caruso e di Ivan Gonzalez, si ricordi che i due si conobbero a Supervivientes e poichè Ivan ‘non quagliò’, Paola iniziò a muovere illazioni sull’omosessualità dell’ex tronista.

Paola ha avuto la possibilità di affrontare Ivan entrando in casa. "Con te ho fatto tutto con il cuore, a Supervivientes c'è stato quel che c'è stato, poi non ci siamo capiti, ci siamo chiariti, sei venuto in Italia sei venuto più di una volta con me da Barbara D'Urso, io non ho mai detto che siamo stati fidanzati, io non ho detto che sei gay, ma che non abbiamo mai quagliato. La mia sensazione è che fai questo con tutte le donne: si invaghiscono di te e le prendi in giro tutte, non ci metti mai il cuore". Episodio che ha dell'incredibile.































Ora è stata la volta di un incontro-scontro con Floriana Secondi, che non c'ha pensato due volte a mettere ko la Caruso. Le parole non sono state leggere: "Levati sta cartellina, mi sembri te la presentatrice. La cartellina, gli occhialetti, una settimana che non ci vediamo e cosa hai fatto, hai preso la laurea di quelle veloci? Mi sorprende sono la coatta di sempre, tu sei una 'ciavattara'. Io sono una coatta imborghesita". "Tu sei zero più zero uguale zero", risponde Paola.









Ma non finisce qui. Lo scontro procede con toni accesi da parte della Caruso e provocazioni molto pesanti da parte di Floriana, che fa appena in tempo a imitare il verso della gallina, riferendosi chiaramente a Paola. "Floriana e Moreno si vedono da un mese", dice Pompili e continua: "Siete due falsi. Floriana mi devi dire a che gioco stai giocando? L'altra volta hai detto che mi volevi bene più che a un amico". Merlo risponde: "Sono tutte favole". I tentativi di Barbara D'Urso per portare chiarezza e soprattutto pace in studio sembrano vani. Quando ci sono di mezzo gli 'ex' le polemiche fanno presto ad accendersi e la questione è: tra Floriana e Moreno Merlo, ex di Paola Caruso, c'è qualcosa?

Ma anche Pompili e Merlo litigano a distanza. Daniele accusa Moreno di essersi fatto mantenere, ottenendo il consenso di Paola Caruso che applaude. Afferma Pompili: “Quando Floriana si sentiva con me, dopo la discussione, Floriana mi ha detto: “Tanto se non ti fai avanti tu, si fa avanti Moreno”. Io l’ho preso anche come una provocazione, ho pensato che tanto voleva bene a me…”. La domanda di Paola è chiara: “Perché, dopo aver incontrato Moreno, sotto ogni foto sui social hai messo l’hashtag “morenomerlo”? “Ho solo copiato e incollato gli hashtag”, risponde Floriana. è la risposta di Floriana. Da qui in poi, in studio è scoppiato il delirio per le presunte telecamere in casa di Paola.

