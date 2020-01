Incidente imbarazzante al Grande Fratello Vip. Tutto è accaduto nella notte quando il giornalista Michele Cucuzza è andato a letto presto indossando soltanto una maglietta bianca e un paio di boxer abbastanza larghi. A rivelare l’episodio è il web, sempre attento a tutto quello che succede all’interno della casa più spiata d’Italia.

Durante la diretta andata in onda la scorsa notte, Clizia Incorvaia e Rita Rusic sono corse in cucina ridendo per quanto visto all'interno della camera da letto dove Michele Cucuzza dormiva da un bel po'. Rita Rusic è entrata in cucina dove si trovavano Andrea Montovoli e Paolo Ciavarro. L'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori non si è risparmiata e ha spiegato la situazione ai due inquilini.

















"Ha un co***one di fuori, sembra un melone". "Ma chi? Tgf?", ha chiesto Paolo Ciavarro alzandosi per andare in camera a coprirlo. "Mettetegli un cuscino, che fai Rita lo fai te?!", ha detto Andrea Montovoli alla coinquilina. A quel punto Clizia Incorvaia, che in quel momento non riusciva a smettere di ridere, ha aggiunto altri particolari.















"Stavo bevendo una camomilla, Rita mi dice di abbassare la tapparella quando mi giro e… mi è preso un colpo….stavo soffocando". Poco dopo arriva anche Antonella Elia: "Ma era fuori, fuori il co***one? No, vabbè" e va via ridendo. A quel punto Paolo Ciavarro è intervenuto per 'risolvere il problema' L'opinionista di Forum ed ex conduttore del daytime di Amici di Maria De Filippi è andato nella stanza dove Cuccuzza dormiva e ha coperto la 'parte incriminata' con una coperta.









Solo qualche giorno Fa Rita Rusci era stata protagonista di un incidente molto hot. Nella diretta ripresa dalle telecamere, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori era stata ripresa con le mani tra le mutandine. Il GF Vip aveva dovuto staccare l’inquadratura e mandare in onda la diretta da un’altra prospettiva. (qui la foto pubblicata dal sito BitchyX)

