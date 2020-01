Brutto colpo per Alberto Angela, la notizia era nell’aria: adesso arriva la conferma

Come molti sapranno, ieri sera lo studio di C’è Posta Per Te ha ospitato due personaggi molto apprezzati dal pubblico, ovvero Antonio Banderas, attore e regista che lo scorso anno ha ricevuto la candidatura al Premio Oscar come migliore attore protagonista ed è stato premiato a Cannes per lo stesso film di Pedro Almodovar. E poi Giulia Michelini, attrice italiana, famosa non solo al cinema, ma anche per il suo ruolo di Rosy Abate nella fiction di successo di canale cinque.

Ma chi avrà vinto la gara di ascolti del sabato sera? A sfidarsi sono stati Meraviglie- la Penisola dei Tesori, andato in onda con l'ultima puntata su Rai1, guidata da Alberto Angela e la quarta puntata di C'è posta per con Maria De Filippi. Ovviamente gli ascolti tv 25 gennaio 2020 ha premiato solo uno tra i due programmi delle due reti principali in sfida. Ecco chi ha vinto la sfida…































I dati parlano chiaro: Maria De Filippi con il suo C’è posta per te ha raggiunto il 30,3% di share, primeggiando su l’ultima puntata di Meraviglie-la Penisola dei Tesori con Alberto Angela che ha raggiunto il 17,2% di share.

Ma quali ‘racconti’ di “Cè Posta per Te” hanno preferito gli italiani? Le sorprese sono state tantissime. Un appello di una donna innamorata e forte, che lotta contro una grave malattia. Poi la storia di Nella, Pasquale e Dora, che ha fatto scappare la conduttrice dietro le quinte, per provare a risanare vecchi dissapori, per poi lasciare la busta chiusa per Salvatore, che ha tradito la moglie per ben tre volte. Tante emozioni in campo, che hanno tenuto i telespettatori attaccati allo schermo.

Invece, per quanto riguarda la quarta e ultima puntata di Meraviglie- la Penisola dei Tesori…

Alberto Angela ha preso il via dal Quirinale, la sede della Presidenza della Repubblica per poi spostarsi verso le incisioni della Val Camonica, il primo sito nazionale tutelato dall’Unesco, e procedere verso Genova, la dominatrice dei mari, con la sua lanterna e palazzo Doria. Luca Bizzarri è stato il testimone ufficiale. Non è mancato il Sud Italia con i suoi paesaggi lunari dell’Etna. La media di telespettatori si è tenuta sui 3.677.000, aggiudicandosi comunque un 17.2% di share.

Ecco gli altri risultati: Rai 2 con FBI è stato seguito da 5.5% di share e Blue Bloods con il 4.9%, su Italia 1è stato mandato in onda il film Bigfoot Junior che ha raggiunto il 5.1%, mentre su Rai 3 il film Remember ha raccolto il 4.4% di share. Su Rete 4, in onda il Viaggio di Fanny che ha totalizzato il 3.4% di share, mentre su La7 Suspect – Presunto Colpevole ha registrato il 2.4%. Tv8 con la Fabbrica dei Biscotti ha raccolto l’1.7%. Infine sul Nove è andato in onda Clandestino con l’1.2% di share.

