“In ospedale”. Gf Vip, Barbara Alberti lascia la casa, cosa è successo

La notizia è clamorosa: Barbara Alberti abbandona la Casa del Gf Vip 4. Le discussioni in casa non finiscono e i concorrenti non sembrano voler mettere a tacere nulla. L’argomento è stata proprio la scrittrice. Barbara Alberti riposa nel Castigatoio, totalmente da sola. Ovviamente Barbara si allontana dalla casa in tarda serata, per poi tornarci il mattino seguente. Questa mattina non è accaduto. Barbara non ha fatto ritorno in casa e tutti gli inquilini sono caduti nel panico.

I compagni di viaggio della scrittrice iniziano a capire meglio il carattere della Alberti. Barbara dorme nel Castigatoio e torna in casa solo durante il resto della giornata. Il suo tardare ha mandato in confusione tutti i concorrenti, che tra il panico e la preoccupazione, si sono interrogati sul ritardo. La concorrente è rispuntata in Casa solo verso le ore 18 e ha fornito una spiegazione precisa. Non si sentiva molto in forma e ha tardato per questo motivo. Poi, una volta tornata in casa, ricompare, rimettendo in circolo strane voci. (Continua dopo le foto).































Pochi minuti fa è arrivata la notizia ufficiale, che ha messo le voci a tacere, almeno per il momento. Lo stesso Grande Fratello ha comunicato che Barbara Alberti ha lasciato la Casa per dei controlli medici. Questo il comunicato ufficiale:“Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico”. Forse è rientrata solo per comunicare agli altri concorrenti di doversi sottoporre a dei controlli? Le novità su Barbara Alberti si lasceranno attendere. (Continua dopo la foto e il post).









Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 25, 2020

È stata Adriana Volpe ha mettere la pulce nell’orecchio di tutti. Effettivamente non è andata molto distante dalla realtà. È pur vero che un malessere era insito in Barbara, seppur di altra natura. Infatti la scrittrice ha dichiarato di voler lasciare quindi il reality perché non riuscirebbe più a sostenere i ritmi del gioco e le dinamiche che si stanno creando. Alfonso Signorini le ha concesso qualche giorno per pensarci: “La prossima volta apro il gioco dicendo che vado via, se mi butta fuori il pubblico io avrò comunque il cachet, sennò mi pagano solo le puntate che ho fatto”. (Continua dopo le foto).

Subito dopo la diretta infatti, Barbara Alberti ha espresso i suoi dubbi in merito alla sua partecipazione al programma, dicendosi pronta a lasciare. “Io me ne vado. Hanno solo trasmesso cose ignobili di me. Non c’è nessuna cosa bella che hanno fatto vedere“. L’Alberti ha poi parlato del suo contratto, spiegando che è diverso dagli altri concorrenti: “Se lascio non perdo tutto, ma le puntate che ho fatto mi verranno pagate” ha detto. “Io ho una situazione difficile a casa, sono molto fragile, non voglio vedere crollare il ponte, preferisco mollare adesso“. La preoccupazione della scrittrice è quella di perdere l’affetto del suo seguito che lei stessa ha definito così: “Il mio patrimonietto“.

“Fuori!”. C’è posta per te, Maria De Filippi lascia lo studio: cala il silenzio