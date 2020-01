“Stop”. UeD, Carlo Pietropoli in fuga verso Milano

Una nuova puntata del Trono Classico che riserva interessanti anticipazioni su Carlo Pietropoli. Pare che il tronista abbia deciso di affrontare Cecilia Zagarrigo, assente durante la puntata precedente. Un passo avanti importante da parte del tronista nei confronti di Cecilia che, due puntate fa, si era eliminata dal programma dopo una discussione avuta proprio con Carlo. Lunedì Cecilia era assente e questo ha fatto riflettere Carlo, che è partito per riprenderla. Il segnale lanciato da Cecilia è stato forte ed efficace. Vediamo come sono andate le cose.

Carlo Pietropoli è partito per Milano, ma non è la sola cosa che è accaduta perché il tronista è uscito anche con Ginevra, la corteggiatrice indecisa tra lui e Daniele Dal Moro. Daniele, ovviamente, non ha preso molto bene questa esterna e ha messo alle strette Ginevra, esortandola a scegliere chi corteggiare davvero. Ginevra non ha saputo fornire una risposta immediata e ha spiegato che, per carattere, non ama chi limita questo genere di libertà del tutto personali, soprattutto quando in campo ci sono dei sentimenti che devoo ancora essere chiariti del tutto. (Continua dopo le foto).































Dopo questa discussione, Daniele ha deciso di eliminarla. Questa la ragione che porterà Ginevra a corteggiare unicamente Carlo. Sicuramente la questione non è chiusa così e bisognerà capire se Carlo avrà o meno la sensazione di sentirsi una ‘ruota di scorta’. Il corteggiamento di Ginevra, al contempo, potrebbe apparire una scelta obbligata che porterà, inevitabilmente, ad altri dissapori. In questo caos, rientrà anche Cecilia, che sembra non aver ancora chiarito del tutto la questione con il tronista. Una lotta contro i mulini al vento o un passaggio che schiarirà le idee di tutti?(Continua dopo la foto).









Le anticipazioni del Trono Classico del Vicolo delle News proseguono parlando di Sara, che è uscita in esterna con Matteo, Gaetano e Giuseppe. Infatti se con Matteo può dirsi sia andata bene, altrettanto non pare sia accaduto con Gaetano. Secondo quanto riporta il Vicolo delle News, Sara non ha proseguito l’esterna con Gaetano perché ha temuto fosse tutto una messa in scena quasi teatrale. Gaetano e Sonny, in questo senso, sembrano somigliarsi moltissimo e i due non convincono la tronista. Sonny, infatti, non è stato portato in esterna. Si capirà nel tempo se quel che percepisce di loro Sara sia solo una sensazione o la realtà. (Continua dopo le foto).

E Giuseppe? Pare sia riuscito a organizzare un’esterna all’altezza di Sara, che ne è rimasta piacevolmente colpita. Tutti ricorderanno il malcontento di entrambi, sfociato in un vero e proprio confronto. Le dinamiche del Trono permettono di capire anche questo. Oltre alle sorprese e ai copi di scena, è importante notare che da un litigio può nascere anche qualcosa di costruttivo e i tronisti sanno perfettamente che la loro scelta, oltre a essere guidata da cuore, dovrà chiedere aiuto anche al ragionamento. Non tutti i corteggiatori si trovano in studio per un reale interesse e prima o poi vengono smascherati.

