“Fuori!”. C’è posta per te, Maria De Filippi lascia lo studio: cala il silenzio

La puntata di C’è Posta Per Te ha regalato dei momenti televisivi davvero imperdibili. Ospiti d’eccezione, questa volta, sono stati Giulia Michelini e Antonio Banderas, che hanno saputo accompagnare le storie raccontate in studio con empatia e sensibilità. Poi la storia di Pasquale, Dora e Nella. Un momento di imbarazzo misto a silenzio, quando Maria De Filippi lascia la trasmissione e cerca di riacchiappare Dora. Vediamo insieme cosa è accaduto.

La storia di Nella è quella di una 51enne che non ha rapporti con papà Pasquale da molto tempo. Litigi in famiglia Pasquale ha una moglie, la seconda, e si chiama Dora, anch'essa in rotta con Nella. Tra le due donne il rapporto sembra perso per sempre. Maria De Fipilli, come sempre, ha tentato un riavvicinamento tra le donne, e Dora è messa davanti al quesito se aprire o meno la busta, ma la donna, repentinamente decide di lasciare lo studio sotto gli occhi increduli di tutti, soprattutto quelli di Maria. Ovviamente le telecamere corrono dietro le quinte alla ricerca della donna.































Durante il fuori onda cala un silenzio disarmante. L'effetto déjà vu è servito. Infatti, due anni fa è accaduta la stessa dinamica. In quel caso era la storia di Pino e quelli furono dieci minuti televisivi trascorsi nel totale silenzio. Nulla, televisivamente parlando, è stato rimosso. La registrazione della puntata andò in onda con l'episodio imbarazzante del silenzio diffuso. Una scelta di produzione azzardata, ma che ha funzionato. Si parlò di metatelevisione, che Maria De Filippi ha scelto di rispettare e sperimentare. La storia di Nella, Pasquale e Dora hanno riproposto lo stesso 'schema'.









"Cerco una famiglia da quando avevo 3 anni" dice Nella a Dora ma lei è infastidita: "La famiglia bisogna coltivarla". E ancora: "Non voglio passare più per cattiva. Per me possiamo anche chiudere, mio marito farà quello che vuole. Ho fatto 40 anni di sacrifici per la mia famiglia. Non le credo, non credo a quello che dice". Nessun rapporto con le figlie, questo Dora lo ritiene inaccettabile: "Le scansa, io non l'ho mai scansata". La commozione di Dora non si trattiene: "Non l'ho mai maltrattata". E poi il via libera della conduttrice, che tenta di risanare quella ferita.

“Se tornate a litigare, vieni tu nel mio ufficio e ne parliamo. Senza telecamere”. Non manca il tentativo di Pasquale: “Proviamoci, è l’ultima volta”. “No, resta tu. Fammi uscire, Maria”, e fu qui che Dora decise di abbandonare lo studio. “Ci ho provato ma non ce la faccio”, sussurra Maria, tornando dalla ‘fuga’ di riconciliazione. La busta si apre e Pasquale riabbraccia la figlia Nella. Maria De Filippi ha tentato di essere vicina alla loro storia e seppur a mani vuote, non si può dire che non abbia messo il cuore nella vicenda familiare così tanto piena di rancori e dissapori.

