“Sei un uomo meraviglioso”. C’è posta per te, Giulia Michelini si commuove per lui

Una grande puntata, l’ultima di C’è Posta per te, il programma del sabato sera condotto da Maria De Filippi. Tra le tante storie una delle più dolorose è stata senza dubbio quella di Marisa, una donna malata di sclerosi multipla. Ha chiesto il supporto di Maria per fare una sorpresa al marito Francesco. “Voglio essere sua moglie, non voglio che lui sia il mio badante” dice. Al momento sta facendo una cura sperimentale che spera possa bloccare la malattia. Con lei in studio c’è Giulia Michelini che farà una sorpresa a Francesco. Di fronte alla moglie, lui perde le parole. “Può parlare lei, io non ci riesco” è la reazione dell’uomo. “Sono contenta di essere riuscita in questa impresa perché io ti devo tante cose.

Dopo 10 anni di matrimonio, per la prima volta io sono riuscita a fare qualcosa di bello per te. Sono qui per dirti 1000 volte grazie per quello che fai per me ogni giorno. Sei qui perché voglio convincerti di una cosa che mi sta tanto a cuore". "Avevamo 20 anni e sognavamo la vita finché si è presentata prepotente e tutto ha preso un'altra piega" recita il testo della lettera scritta a Francesco. "Quando 10 anni fa si è presentata questa malattia subdola, tu non hai pensato a te. Hai deciso di combattere schierandoti al mio fianco per sempre. Mi hai chiesto in sposa pochi mesi dopo la diagnosi. Mi hai salvata, protetta e amata oltre misura".

















"La mia forza – continua – e fiducia nella vita sono merito tuo. Tu sei la mia vera stampella. Sei talmente abituato a tagliarmi la pizza che quando siamo in pizzeria con gli amici, prendi e tagli la pizza anche a loro. Tu hai il compito della lavastoviglie, tue sono le braccia che mi portano a fare il bagno al mare. Sei quello che se capisce che mi sono messa in testa di lavare il terrazzo, per mettermi alla prova, ti trattieni e mi lasci fare. Sei così rispettoso e sensibile che mi lasci fare. Questo è dimostrare con tutto te stesso quanto tu sia l'uomo migliore del mondo. Io sono quella che sono, non sai che darei per darti una piccola parte di ciò che tu dai a me".















La lettera prosegue: "Voglio che tu sappia che non sono solo la moglie da accudire, posso essere la compagna che c'è quando tu nei hai bisogno. Ti letto negli occhi la paura e la rabbia quando le cose non vanno come dovrebbero, quando le medicine non funzionano, anche se di fronte a me sorridi e fingi. Con la testa e il cuore posso sorreggerti. Devi poter liberare il cuore da qualsiasi peso, mi dispero all'idea che tu non parli con me. Non so cos'ho fatto di buono per meritarmi un uomo come te".











Giulia Michelini fa il suo ingresso in studio e con la solita verve, corre ad abbracciare Francesco: “Sei un uomo meraviglioso, che grande amore è il vostro”. Giulia e la produzione del programma regalano a Francesco e a sua moglie un viaggio in una baita sulla neve: “Spero che nevicherà, mi metterò lì a fare la danza della neve”. Francesco apre la busta ma le chiede in cambio una promessa: “Da oggi deve smettere di ringraziarmi”.

