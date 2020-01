“Sta zitto!”. C’è posta per te, Federica asfalta Salvatore. Succede il finimondo in studio

Abbiamo già assistito al grande successo della scorsa settimana di C’è Post Per Te, quando in puntata ha fatto il suo ingresso Johnny Deep. L’attore ha portato in studio un’ondata di commozione, mostrando empatia verso la storia di Sara e dei suoi figli. Un momento televisivo decisamente unico nel suo genere, di cui bisogna ringraziare l’eccellente conduzione della reginetta della tv Maria De Filippi. Cosa sarà successo, invece, questo sabato sera? Scopriamolo insieme.

Ospiti della conduttrice sono stati l’attrice Giulia Michelini e la star internazionale Antonio Banderas, protagonisti delle storie più emozionanti della serata. Una puntata ricca di sorprese. A chiuderla Giulia Michelini con un pianto spontaneo per la storia di Marisa e Francesco. La ragazza è malata di sclerosi multipla, lui è innamoratissimo e premuroso. Sua moglie vuole ringraziarlo per il supporto che le sta fornendo: “Voglio che tu sappia che non sono solo la moglie da accudire, posso essere la compagna che c’è quando tu nei hai bisogno. Vedo benissimo la tua paura e la tua rabbia quando le cose non vanno come dovrebbero, quando le medicine non funzionano, anche se di fronte a me sorridi e fai sempre finta di nulla. Con la testa e il cuore posso aiutarti ma devi parlare con me”. Giulia non ha trattenuto le lacrime. (Continua dopo le foto).































Poi la storia d Federica e Salvatore, arrivati dalla provincia di Salerno. Lui ha chiamato il programma per chiedere perdono a sua moglie dopo averla tradita tre volte con un’altra donna.”Ciao Fede, sei bellissima. Ti ho fatto soffrire tanto, lo so. Mi hai già perdonato due volte nonostante ti avessi detto che amavo un’altra. Se sono qui è perché non è vero. Questa persona mi destabilizzava, mi prendeva alla testa, ma l’amore che provo per te e per la nostra famiglia va oltre. Non devi pensare che voglio tornare con te perché mi ha lasciato lei. Non è così. Voglio invecchiare con te. Mi manchi, mi mancano i tuoi abbracci. Mi manca anche andare a fare la spesa con i bambini. Ti prego, dammi un’altra possibilità”. Queste le parole dell’uomo. (Continua dopo la foto).









Federica, dal canto suo, non riesce a non essere sarcastica: “Scusa mi viene da ridere. Lui è recidivo. Tempo 5 mesi e torna dall’altra”. Non è facile confessare davanti a tutti un tradimento, ma Salvatore ha voluto tentare. La coppia è sposata da 12 anni e insieme hanno dato alla luce tre bambini. Qualche anno fa, però, Salvatore ha conosciuto in un bar un’altra ragazza, di cui si innamora. Dopo un periodo di amore clandestino, lascia sua moglie con un sms e va via di casa, ma la convivenza con la compagna dura solo 20 giorni, perché poi lui si rende conto di aver sbagliato e torna a casa dalla moglie, che decide di dargli una seconda possibilità. (Continua dopo le foto).

Passano alcuni mesi, però, e Salvatore ricomincia a sentire l’altra donna, lasciando ancora una volta sua moglie, che stavolta gli dice che non l’avrebbe più perdonato. Dopo poco tempo, però, lui torna di nuovo da Federica, e lei dopo alcuni mesi gli permette di rientrare a casa. Salvatore non cede e ricomincia nuovamente un flirt clandestino. Dopo due mesi Federica scopre i messaggi tra i due amanti e in puntata è lei stessa a dire che “Lui ha un’autonomia di 5 mesi, poi sbaglia di nuovo. Mi sono umiliata”. La busta, questa volta, è stata chiusa: “Stai zitto”, e Federica non è più disposta a perdonare.

Giulia De Lellis a Verissimo: fan impazziti. Basta un’inquadratura e lo notano tutti