Giulia De Lellis a Verissimo: fan impazziti. Basta un’inquadratura e lo notano tutti

Nella puntata di oggi, sabato 25 gennaio, di ‘Verissimo’ la conduttrice Silvia Toffanin ha avuto un’ospite d’eccezione: l’influencer Giulia De Lellis. Poco dopo aver iniziato la conversazione con lei, la padrona di casa ha deciso di lanciare una clip riguardante il suo ex fidanzato Andrea Damante. Si trattava proprio dell’ultima ospitata dell’uomo alla trasmissione in onda su Canale 5. In quella circostanza, Andrea fece capire che avesse ancora un certo interesse nei confronti di Giulia.

Ed aveva inoltre affermato un emblematico "mai dire mai" sulla possibilità di una riappacificazione. Mentre era intenta ad osservare con estrema attenzione il filmato, l'autrice di 'Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza' è apparsa abbastanza emozionata. I registi di 'Verissimo' hanno effettuato un primo piano sulla donna ed era davvero visibile ad occhio nudo il suo volto carico di emozione. E la rete si è subito scatenata.

















In particolare, su Twitter gli utenti hanno immediatamente commentato il comportamento tenuto dalla ragazza. L'influencer 24enne, al termine del video, ha detto: "La verità è che mi conosce un po', ha detto cose vere". A quel punto la Toffanin si è rivolta così verso di lei: "A me sembrava preso ancora Damante". La De Lellis ha replicato in questo modo: "Diciamo che lui è preso di tutto di tante cose. Nella mia vita c'è un'altra persona, sono andata oltre".























Poi si è passati a parlare del suo nuovo amore, il motociclista Andrea Iannone. Che non sta vivendo un periodo molto positivo, visto che è stato squalificato per doping. Alla domanda se fosse pronta per diventare madre, Giulia ha poi rivelato: “No, non ci sono lavori in corso, ma più in là non lo escludo”. Probabilmente al momento le priorità sono legate ai suoi aspetti lavorativi ed a supportare il partner, sicuramente giù di morale per le vicissitudini degli ultimi tempi. (Continua dopo la foto)

Pochi giorni fa ha festeggiato il suo 24° compleanno con una festa a tema ‘Alice nel Paese delle Meraviglie’. Giulia De Lellis aveva commentato così su Instagram quel bel momento di felicità: “Questo luogo è un luogo unico al mondo, una terra colma di meraviglie, mistero e pericolo…si dice che per sopravvivere qui bisogna essere matti come un cappellaio, e per fortuna io lo sono. Nel mio mondo”.

