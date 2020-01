Riccardo Marcuzzo, noto a tutti come Riki è una delle giovani promesse uscite dal talent di Maria De Filippi “Amici”. Idolo delle ragazze, Riki ha già fatto breccia nel cuore di migliaia di fan continuamente alla ricerca di informazioni sulla vita privata del giovane cantante.

Sin da piccolo Riki si avvicina al mondo della musica, come ha raccontato lui stesso ai casting della sedicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, dove ha dichiarato che il primo brano da lui composto si intitolava "Una calza sì una calza no", nata da un taglio provocatosi sul lido che frequentava con i suoi genitori. Dopo gli studi di recitazione e poi di canto si diploma all'Istituto Europeo di Design a Milano, si specializza in Design del Prodotto. Dopo aver concluso gli studi, ha aperto uno studio di design, abbandonato tuttavia per iniziare il percorso ad Amici di Maria De Filippi.

















L'EP di debutto "Perdo le parole" ha battuto ogni record, diventando uno dei dischi più venduti del 2017. Lo stesso è accaduto con "Mania" che ha incontrato il favore di pubblico e critica. Dopo l'uscita dell'album Riccardo Marcuzzo è partito in tour in Italia. Arrivato al secondo posto ad Amici, Riki ha deciso di devolvere la sua vincita alla popolazione di Amatrice, uno dei paesi colpiti e distrutti dal terremoto del Centro Italia.















Dopo aver scalato le classifiche nel 2017 col suo album “Mania”, che ha superato persino i pluripremiati J.AX e Fedez con il loro “Comunisti col Rolex”, oggi fa anche il modello. Riki ha sfilato per Dolce & Gabbana alla ‘Milano Fashion Week Uomo’ del 2019 e ha persino ideato e lanciato una sua linea di profumi. Nell’ottobre del 2019 è stato ospite di Amici celebrities e si è esibito insieme a Francesca Manzini. Nel febbraio del 2020 partecipa a Sanremo con il brano “Lo sappiamo entrambi”.

Nonostante la giovane età il cantante vanta già diversi flirt vip, presunti e non, come quello con Aurora Ramazzotti prima che si fidanzasse con Goffredo Cerza e Ginevra Lambruschini, fashion blogger ed ex fidanzata di Niccolò Bettarini, primogenito di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Riki è fidanzato con Sara Gotti, giovane milanese conosciuta grazie a un gruppo di amici in comune. La coppia è uscita allo scoperto sui social network dove il cantante ha postato alcune foto e un video che lo ritraggono in compagnia della bella Sara.









“Sara è super bella e molto luminosa” – ha dichiarato il cantante a Verissimo in un’ospitata del dicembre del 2019 – Io sento tanto le emozioni e l’energia delle persone, le leggo un po’ negli occhi e lei è una persona trasparente, con lei vedi che è genuina, pura”. Riki ha due fratelli: Francesca e Luca, che in diverse occasioni si è cimentato in alcune cover del fratello. All’anagrafe Riccardo Marcuzzo, Riki è nato Segrate, in provincia di Milano, il 4 febbraio 1992. È alto 175 centimetri e pesa circa 73 chili.

