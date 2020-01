La quarta edizione del “Grande Fratello Vip”, affidata ad Alfonso Signorini, ha preso il via l’8 gennaio su Canale 5 alle 21.20. Tanti i colpi di scena, a partire dall’espulsione di Salvo veneziano, l’ex gieffino nip cacciato per aver pronunciato frasi sessiste sull’influencer Elisa de Panicis e la modella ed ex Madre natura di Ciao Darwin Paola di Benedetto.

Aspettando il verdetto del televoto che pende sulla testa di Carlotta Maggiorana e l’ex tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzales, il cui esito sarà rivelato nella sesta puntata, in onda venerdì 24 gennaio in prima serata su Canale 5, il Gf ha deciso di mischiare la carte in tavola e scombussolare i già precari equilibri della Casa. Nelle ultime ore, infatti, a sorpresa, i concorrenti sono stati chiamati a fare delle nomination straordinarie il cui esito “sarà rivelato al momento debito” recita il comunicato del Gf. (Continua a leggere dopo la foto)

















Le donne possono nominare solo gli uomini e viceversa. Le nomination palesi capitano a Rita Rusic che punta il dito contro Patrick Ray Pugliese, ad Adriana Volpe che fa il nome di Aristide Malnati e ad Antonella Elia, che fedele a se stessa (e nonostante la limitazione di genere) nomina Fernanda Lessa, perché “antipatica”. Tra gli uomini, a fare la nomination palese sono Paolo Ciavarro che vota Ivan Gonzalez (i due non si prendono per nulla), Andrea Denver punta il dito contro Patrick Ray Pugliese mentre Pago sceglie Denver perché non si fida. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma in queste ore c’è qualcuno che, a detta del pubblico, vista la ‘paura’ di uscire sta tentando di avvicinarsi pericolosamente a una concorrente, Clizia Incorvaia. Si tratta di Ivan Gonzalez, ex tronista di Uomini e Donne e tentatore di Temptation Island Vip. “Di che colore sono i tuoi occhi?”, chiede Ivan a Clizia, che risponde: “Blu, perchè?”. “Sono molto belli, non mi ero mai avvicinato così”. “Forse cambiano in base alla persona che guarda…i miei sono marroni ma talvolta diventano gialli, caldi come me“, dice Ivan all’ex moglie di Francesco Sarcina. (Continua a leggere dopo la foto)









“Un giorno mi verrai a trovare a Madrid?”, le domanda lui che poi affonda con un’altra: “Ti piacerebbe avere un fidanzato spagnolo?”. “Per avere un fidanzato spagnolo devo andare a vivere in Spagna”, fa notare Clizia. Ivan insiste: “Perché? Lo puoi conoscere al Grande Fratello!”. Clizia: “Non sono mai stata con un ragazzo spagnolo”, afferma timidamente. “Se stai con un ragazzo spagnolo non ti stanchi mai”, afferma lui. Secondo il web si tratta di una strategia per restare nella casa ed evitare l’eliminazione. (Il video)

“Lui è il mio amore”. Valeria Marini presenta il nuovo fidanzato: ecco chi è