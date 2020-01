Sabrina Salerno è una cantante, showgirl e attrice. Mentre era una studentessa del liceo linguistico ha partecipato a un concorso di bellezza e vinto il titolo di Miss Lido, lo stesso a cui aveva trionfato anche Sophia Loren. Sabrina Salerno intraprende così la carriera di modella e dopo aver conquistato il titolo di Miss Liguria e partecipato a Miss Italia 1984, è arrivato l’esordio in tv nel programma W le donne condotto da Amanda Lear e Andrea Giordana.

Due anni dopo arriva anche il suo debutto come cantante con il singolo "Sexy Girl"; prodotto da Claudio Cecchetto, che riscuote grande successo in Italia, Germania, Australia e in altri paesi europei e viene scelto come sigla del Festivalbar 1986. Sabrina Salerno ha anche preso parte come cantante e showgirl ad altri due varietà di Canale 5: Grand Hotel (1986) e Sandra Raimondo Show (1987) con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

















Negli anni Ottanta Sabrina Salerno è diventata anche una vera e propria icona sexy, oltre ad aver raggiunto il successo musicale con i dischi 'Super Sabrina' e 'Over the pop'. E vanta anche un primato: Sabrina Salerno, che ha anche cantato a Sanremo con Jo Squillo 'Siamo donne', è stata la prima artista italiana a guadagnare il terzo posto nella classifica del Regno Unito.















Ma come detto nella sua lunga e ricca carriera si contano anche diverse partecipazioni in tv, come quella del 2014 nel talent show di Flavio Insinna, 'La pista', dove rivestiva il ruolo di coach. Tra le pellicole a cui la Salerno ha preso parte come attrice ricordiamo Le foto di Gioia, Fratelli d'Italia, Uomini sull'orlo di una crisi di nervi, Jolly Blu, Colori, Film D, Stars 80 e Modalità aereo. Nel 2020 Sabrina Salerno viene scelta da Amadeus con altre 9 donne del mondo dello spettacolo per affiancarlo al Festival di Sanremo.











Sabrina Salerno, che è molto attiva su Instagram, è nata a Genova il 15 marzo 1968, è alta circa centosettantacinque centimetri per un peso di circa sessantacinque chilogrammi. Sul fronte vita privata, è sposata dal 2006 con Enrico Monti, imprenditore tessile storico compagno a cui è legata da 25 anni e da cui ha avuto un figlio, Luca Maria. È nato il 2 aprile 2004 e ogni tanto ‘appare’ sul profilo della famosa mamma. I tre vivono a Mogliano Veneto in provincia di Treviso in una villa circondata dal verde.

