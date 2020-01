La showgirl Valeria Marini è stata ospite del programma ‘#cr4 La repubblica delle donne’, condotto da Piero Chiambretti, dove ha contestato Alfonso Signorini e la sua conduzione del ‘Grande Fratello Vip’: “Alfonso sta portando il GF Vip verso argomenti e messaggi più di qualità e di rispetto. Non mi sembra che questo è rispetto… è stato eliminato un concorrente una puntata prima per frasi irrispettose. E quindi, se vuoi parlare di rispetto, anche gli altri concorrenti…”.

Successivamente ha avuto luogo anche un battibecco tra la stessa Valeria e Cristiano Malgioglio sulla vicenda Rita Rusic. Lui ha affermato: “La chiarezza non si va a fare in televisione. Andavate a fare colazione quando usciva”. Ma lei ha ribadito l’importanza di farla nel piccolo schermo perché la faccenda era di dominio pubblico. Nella giornata di domani, sabato 25 gennaio, la vedremo invece all’opera su Canale 5, a ‘Verissimo’, ospite di Silvia Toffanin. (Continua dopo la foto)

















Alla trasmissione di Mediaset si è presentata con il suo nuovo partner, l’imprenditore Gianluigi Martino. Per circa un anno ha voluto tenerlo distante dalle telecamere, ma adesso è giunto il momento di gridare tutto il suo amore: “Sono innamorata! L’incontro con Gianluigi è avvenuto in un momento non facile della mia vita. Subito è nata la passione, ma in amore, dato che sono stata ferita, ho paura di parlarne”. (Continua dopo la foto)























Valeria ha aggiunto: “Avere vicino lui mi ha aiutato tanto. Con lui sto insieme da circa un anno. Ho voluto tenere nascosto questo amore perché i rapporti vanno tutelati”. In seguito, la Toffanin ha voluto porle alcune domande su una persona a lei molto cara: Pamela Prati. Ricorderete tutti le clamorose vicende di quest’ultima con lo pseudo fidanzato Mark Caltagirone. La Marini ha ammesso che Pamela abbia commesso degli errori, ma le ha augurato il meglio per il suo futuro. (Continua dopo la foto)

“Pamela ha sbagliato! Lei è caduta in una cosa più grande, ma è una persona buona con le sue fragilità. Quando è venuta ospite a Verissimo, avrebbe dovuto cogliere l’occasione per scusarsi e confessare di aver sbagliato. Questa storia l’ha travolta e, secondo me, ha danneggiato la sua carriera. Spero che riesca a superare questa situazione”, ha concluso l’ex di Vittorio Cecchi Gori. Classe 1967, nel 2019 è stata party planner di ‘Uomini e Donne’ ed ha inciso il suo nuovo singolo, intitolato ‘Me gusta’.

“Qualcuno se ne è accorto”. Cantante mascherato, gli indizi del Pavone. Chi si nasconde…