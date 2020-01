Don Matteo 12 continua a fare il pieno di ascolti. La fiction di Raiuno, con protagonista Terence Hill nei panni del prete-detective, dopo vent’anni. L’ultimo episodio è stato visto da una media di oltre 6,1 milioni di spettatori pari al 26,8% di share. Su Canale 5 Che Bella Giornata con Checco Zalone 2,6 milioni e l’11,5%. Su Rai2 American Assassin 4,6%. Su Italia 1 Justice League 6,6%. Su Rai3 Chef La Ricetta Perfetta 3,2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 6,7%. Su La7 PiazzaPulita 6,3%. Su Tv8 Hitch Lui sì che capisce le Donne 1,3%, sul Nove Bombe su Auschwitz 1,3%. Su Sky Uno Masterchef 9 il 3,6% nel primo episodio e il 4% nel secondo.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno oltre 5,6 milioni con il 21,6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia più di 4,7 milioni (18,1%). Su Rai2 Tg2 Post 3,9%. Su Italia1 CSI Miami 5,1%. Su Rai3 Nuovi Eroi 4,9% e Un Posto al Sole 6,5%.

















Su Rete4 Stasera Italia 6%, su La7 Otto e Mezzo 6,9%. Su Tv8 Guess my Age 2,5%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 1,3%. Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 5,5 milioni (26,7%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 4,1 milioni con il 20,4%. In seconda serata su Rai1 Porta a Porta fa il 12,6% di share. Nella terza puntata di ieri di Don Matteo, fa ritorno a Spoleto il Capitano Tommasi, insieme a Lia e al piccolo Nino.















Giulio, però, a causa di un brutto colpo alla testa, si è convinto di essere ancora al comando dei Carabinieri della città e di essere fidanzato con la PM Bianca Venezia. Il maresciallo Cecchini ha provato ad assecondarlo per non rischiare di complicare ancora di più le cose… La storica fiction di Rai 1, che ha per protagonista il sacerdote investigatore (Terence Hill), tornerà con nuovo episodio – il quarto – la settimana prossima, giovedì 30 gennaio 2020. Questa stagione, composta da 10 puntate, ha un unico tema: i Dieci Comandamenti.











Bussa alla porta della canonica una persona di cui nessuno conosce l’identità. L’uomo in questione è Manlio, ed è il padre della perpetua di Don Matteo, Natalina. La donna è piuttosto sconvolta da questo incontro, perché, sino a quel momento, non aveva mai visto il genitore. Infatti, inizialmente Natalina è sospettosa, pertanto non gli dà molta confidenza. In un secondo momento, però, i due instaureranno un bel rapporto. Tuttavia, il parroco ha dei dubbi su di lui: pensa che Manlio nasconda qualcosa. Intanto, la piccola Ines si affeziona ogni giorno di più al PM, il quale, dopotutto, è diventato il tutore legale della bambina. Anna, invece, che non riesce a trovare un punto d’incontro con Marco, fa un altro passo verso Sergio e decide di dargli una seconda opportunità, affidandogli un lavoro: riparare il suo amato Maggiolino.

