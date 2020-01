GF Vip, ora il fidanzato di Paola De Benedetto si è arrabbiato. Lui è Federico Rossi, meglio conosciuto come Fede del dio Benii e Fede con cui la modella e showgirl è tornata da poco insieme. Dopo la crisi vissuta la scorsa estate per motivi sconosciuti (ma che per il gossip è arrivata dopo un tradimento), il loro amore sia tornato più forte di prima.

E ora che Paola, che ha già partecipato all’Isola dei Famosi ed è anche nota come ex Madre Natura, è reclusa nella Casa più spiata d’Italia il compagno la segue e la supporta. Come successo qualche giorno fa. Fede era intervenuto sui social per sostenere la sua fidanzata che, durante uno sfogo in confessionale, si era chiesta cosa pensasse di lei e se fosse orgoglioso del suo comportamento, (Continua dopo la foto)

















“Mi manchi anche tu piccolo baco da seta… – aveva scritto sui social Federico – Devi sapere che ti seguo sempre e mi faccio anche delle gran risate! Non pensare mai per nulla al mondo che io possa non essere orgoglioso di te, mai mai. Lo sono, tremendamente. Sei fortissima, ti aspetto che qua non è lo stesso senza te”. (Continua dopo la foto)















Ma quando in serata Federico ha visto alcune immagini dalla Casa ha scritto un post di tutt’altro tenore. Come da richiesta del GF Vip, le donne si sono dovute esibire in un balletto di burlesque interpretandolo come ritenevano più opportuno. Paola, appunto, ha scelto di non spogliarsi. Una scelta che a quanto pare non ha preso bene il suo coinquilino, Antonio Zequila. (Continua dopo foto e post)









Zequila incommentabile.Lo devo dire. Con quale mentalità microcefàlica ed ignorante continui a dire che in un balletto divertente una è obbligata a “togliersi la minigonna” per prendere un”punteggio sopra lo zero”?Ma scherziamo?Questa si chiama eleganza, che tu non conosci #gfvip — Fede (@fedefederossi) January 23, 2020



“Le do zero, che ca..o me ne frega, non si è spogliata”, ha commentato “Er Mutanda” con gli altri concorrenti scatenando non solo una serie di reazioni sul web, ma anche quella del fidanzato della Di Benedetto. “Zequila incommentabile. Lo devo dire – ha scritto il cantante su Twitter – . Con quale mentalità microcefàlica ed ignorante continui a dire che in un balletto divertente una è obbligata a ‘togliersi la minigonna’ per prendere un ‘punteggio sopra lo zero’? Ma scherziamo? Questa si chiama eleganza, che tu non conosci”.

