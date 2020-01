“Lo abbiamo fatto dopo la puntata”. L’eredità: Flavio Insinna e il campioncino Michele lo confessano in prima serata

Avete visto l’ultima puntata de L’Eredità? Flavio Insinna e il campione Michele hanno infatti aperto la trasmissione mostrandosi con un nuovo look, dimostrando quindi di aver mantenuto la promessa fatta in diretta tv. Nell’appuntamento di ieri, il campioncino Michele ha vinto 75.000€, dopo aver promesso ai suoi genitori e a Flavio Insinna che, in caso di vittoria, si sarebbe tagliato un po’ la sua folta capigliatura. E il conduttore de L’Eredità si è ‘associato’ a tale promessa, giurando che in caso di vittoria, si sarebbe tagliato anche lui i capelli.

E così è stato! Flavio Insinna e il campione Michele de L'Eredità, dopo la vittoria di ieri, hanno tagliato entrambi i capelli! E all'inizio della puntata di oggi de L'Eredità, Flavio Insinna, facendo notare al pubblico il nuovo look del campioncino Michele, ha mandato in onda il video della sua vittoria di ieri, ricordando al pubblico la promessa fatta e mostrando, di conseguenza, anche il suo di look.

















"Sembriamo due colombi spennati!" ha quindi ironizzato, facendo riferimento alla parola grazie alla quale ieri sera il campione Michele a L'Eredità ha vinto 75.000€, ossia "colombo". "Se rivinco li taglio un altro po'…" ha quindi risposto il ragazzo, giovanissimo, che studia e lavora a Padova.















La puntata de L'Eredità di oggi, però, non è finita bene per l'ormai ex campione Michele: battuto al duello da colei che è diventata la nuova campionessa de L'Eredità, ha dovuto lasciare il gioco, salutando Flavio Insinna (che tre sere fa ha sfiorato la commozione), il quale nel corso delle puntate precedenti lo ha elogiato più volte essendo uno studente/lavoratore, nonostante la sua giovanissima età.











Una bella televisione quella di Insinna e del suo pubblico. Gli errori del passato del conduttore, sono ormai un lontano ricordo: sembra proprio che Flavio abbia cambiato opinione sui suoi concorrenti (o quantomeno non si fa più registrare mentre li insulta). Ecco la Rai che ci piace!

