Lasciata con un post su Instagram. GF Vip, brutte notizie per la concorrente che, ovviamente, è ancora all’oscuro di tutto. Di sicuro però nella prossima puntata del reality Alfonso Signorini non mancherà di approfondire l’argomento. Il motivo della rottura non è chiarissimo, perché nel post in questione si fa riferimento a “un gesto” privato che sarebbe avvenuto dentro la Casa per cui la dolce metà della gieffina, accusata di essere andata oltre, si è detta non più in grado di comprenderla.

Stiamo parlando di Licia Nunez e la sua compagna Barbara Eboli che nelle scorse ore ha pubblicato uno sfogo sul suo profilo Instagram in cui fa intendere che la loro storia è finita. Di recente Licia è tornata a parlare nella Casa della sua relazione passata con Imma Battaglia e tirato in ballo l’attuale moglie dell’attivista, l’attrice Eva Grimaldi. (Continua dopo la foto)

















“Io e Imma ci sentiamo – ha raccontato Licia Nunez nella Casa – e forse Eva non è al corrente della nostra messaggistica o delle nostre telefonate. La mia presenza è motivo di dissapori tra di loro. Cara Eva, tu non puoi avere l’esclusiva nella vita di una persona, nella vita di Imma che mi ha amata più di se stessa”. (Continua dopo la foto)















Poco dopo è arrivato il messaggio di Barbara Eboli, imprenditrice e attuale compagna di Licia Nunez a cui pochi giorni prima aveva fatto recapitare una lettera. Come detto, la Eboli ha pubblicato sui social alcune righe rivolte alla fidanzata cariche di amarezza ma non è dato sapere se a infastidirla sia stato proprio il messaggio rivolto dalla gieffina a Eva Grimaldi. (Continua dopo foto e post)









“Licia Nunez – ha scritto la fidanzata nel post -, da quando sei entrata nella Casa del GF non è mai stato facile capire i tuoi racconti. Ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire e tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre… ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso”.

