Il cantante di ‘Amici 19’ Skioffi è stato al centro del gossip nei giorni scorsi per alcune storie Instagram pubblicate da lui in compagnia di Talisa Ravagnani. Tra i due era scattato un bacio e si era subito pensato ad una relazione sentimentale e dunque alla nascita di una coppia nella scuola. Ma adesso, stando alle ultime indiscrezioni diffuse da ‘Vicolo delle News’, l’artista avrebbe ricevuto una tremenda notizia sul suo futuro.

La news ha lasciato tutti un po’ di stucco, vista la bravura del giovane, ma sembra proprio che sia stato eliminato dal programma condotto da Maria De Filippi. La sua esclusione dal talent show sarebbe stata decisa dai suoi professori, i quali hanno sottoposto ad un esame coloro che facevano parte della squadra perdente e che non erano mai stati schierati. Il team non vittorioso è stato quello capitanato da Gaia Gozzi e chi non era stato schierato era proprio Skioffi, oltre ad Ayoub. (Continua dopo la foto)

















La sfida tra squadre ha visto battagliarsi Gaia contro Giulia con la prima vincitrice; Javier contro Valentin con il primo a prevalere; Nyv contro Stefano con il primo vincitore; Talisa contro Federico con quest’ultimo ad avere la meglio e Jacopo contro Francesco con la vittoria di quest’ultimo. Al termine di questi scontri, Skioffi ed anche Ayoub sono stati mandati via tra lo sconcerto della classe. (Continua dopo la foto)























Gli esami del cantante e del ballerino non sono quindi andati nel verso giusto e l’eliminazione ha causato reazioni molto tristi. Inoltre, è esplosa una grande polemica con Gaia, accusata di non aver permesso a Skioffi di esibirsi per ben quattro settimane di fila, quindi circa un mese. La sua eliminazione di lui dopo questo lungo periodo di non esibizione ha lasciato l’amaro in bocca all’artista. (Continua dopo la foto)

La ragazza si è sentita duramente attaccata dal giovane ed ormai ex collega, ha abbandonato lo studio ed è ritornata mostrando sul viso le sue lacrime, cadute piovose. Si saprà qualcosa in più durante la prossima puntata, ma queste anticipazioni sono molto affidabili e purtroppo per i fan di Skioffi ed Ayoub non ci saranno buone notizie. Bisogna comunque aggiungere che all’interno di ‘Amici 19’ sono entrati due nuovi ballerini: si tratta di Nicolaj, individuato da Alessandra Celentano, ed un altro scelto da Veronica Peparini. Il nome di quest’ultimo non è stato ancora rivelato e lo si conoscerà prossimamente.

