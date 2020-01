Urla contro l’inviata di Pomeriggio 5. Tensione alle stelle in diretta: Barbara D’Urso costretta a intervenire

“Pomeriggio Cinque” è tornato sul caso dei due fratelli di Solaro, in provincia di Milano, che vivono in un appartamento in condizioni igienico e sanitarie davvero precarie. A spiegare la situazione la conduttrice Barbara D’Urso partita dal messaggio whatsapp invitato da una vicina di casa in cui sono stati illustrate le condizioni dell’appartamento e le difficoltà in cui versano i due fratelli “che hanno solo un pasto al giorno dal Comune. Uno per due”.

L'inviata Ilaria Dalle Palle ha mostrato i locali dell'appartamento con incrostazioni in bagno e in cucina, muri pieni di muffa, senza riscaldamento e resti di cibo. La scorsa puntata l'inviata di Pomeriggio Cinque ha intervistato i due fratelli, Franca e Martino, e i vicini di casa che fanno i conti con il cattivo odore che arriva dall'appartamento, coi topi ma anche con "l'orgoglio dei fratelli che impedisce loro di chiedere aiuto".

















I due fratelli hanno aperto la porta alle telecamere. "Per prima cosa bisogna fare il bagno e poi imbiancare le pareti", ha detto Martino in collegamento con Barbara D'Urso. "Convinciamo qualcuno a rifarvi il bagno", ha assicurato la conduttrice che riesce a strappare la promessa di maggiore pulizia da parte dei due fratelli.















Le immagini parlano da sole: sporcizia ovunque, muffa, servizi igienici non funzionanti, frigo vuoto e lercio, persino macchie di caffè sul soffitto, in uno dei pochi angoli non annerito dall'umidità. Nel servizio parla la sorella che cerca di minimizzare i problemi. Ma nella puntata andata in onda giovedì 23 gennaio, gli animi si accendono e la signora Franca si ribella.









Nel corso del servizio la sorella di Martino si è arrabbiata con la conduttrice e l’inviata. Urla, mezzi spintoni, la donna era fuori si sé e neanche l’intervento in studio di Barbara D’Urso, che cercava in tutti modi di farle capire che l’inviata si trovava lì per aiutarli, è riuscita a calmarla. La conduttrice è stata costretta a chiudere il collegamento perché la situazione era diventata ingestibile. (il video)

