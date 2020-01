Una doccia fredda per Cologno Monzese l’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, la prima puntata in esordio stagionale con la conduzione di Alfonso Signorini aveva segnato il 20% di share circa, si sperava in un rialzo dello share rispetto alla precedente edizione condotta da Ilary Blasi (aveva fatto di meglio la moglie dell’ex capitano della Roma) nulla di fatto l’ultima puntata di venerdì scorso si è fermata al 17.7% e poco più di 3 milioni di spettatori.

Nulla di fatto per il reality, Canale5 a corto di ascolti come altri format della rete, trainata solo da Maria De Filippi che con "Uomini e Donne", da " C'è Posta per Te" che registra degli ascolti straordinari, da "Il Segreto" e da "Verissimo" con una Toffanin spettacolare ieri oltre il 22% di share.

















Millly Carlucci si è infatti imposta su Canale5 con "Il Cantante Mascherato" che ha segnato il 19.5% e 4.025.000 telespettatori, un milione in più del reality show targato Signorini, che secondo molti è tra i massimi giornalisti di gossip e perfetto opinionista ma nelle vesti di conduttore zoppica e non decolla. A criticare l'ultima edizione del GF Vip ci ha pensato un'ex inquilina. Lisa Fusco, nota ai telespettatori per le spaccate con dedica (celebre quella a Mezzogiorno italiano con tanto di caduta e gamba rotta).















Ospite di Turchese Baracchi, a Turchesando, il programma in onda sulle frequenze di Radio Italia Anni 60 Roma, l'ex concorrente de Grande Fratello Vip ha voluto dire la sua sull'edizione in corso condotta da Alfonso Signorini. Senza troppi giri di parole, Lisa Fusco ha bocciato completamente il programma di Canale 5.









“Il voto complessivo del Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini? Zero!. Non può recuperare credo. – ha detto con tono perentorio la Fusco – A me non piace niente di questo Grande Fratello. Questa è la mia personale opinione. Volevo precisare che il mio voto non è dato da ex partecipante del Grande Fratello ma è da telespettatrice”.

