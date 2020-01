Venerdì 24 gennaio andrà in onda la terza puntata del Cantante mascherato, il programma in onda su Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Si tratta dell’adattamento italiano della versione statunitense e tedesca del talent show canoro The Masked Singer, ispirato a King of Masked Singer, format sudcoreano della MBC.

Protagonisti del talent show musicale sono alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e della musica che si esibiscono in sfide canore in forma anonima, nascosti all'interno di pittoresche maschere che li ricoprono dalla testa ai piedi. Nella versione italiana sono state rivelate due identità: Orietta Berti, che si è esibita con il costume da Unicorno e Arisa, uscita allo scoperto nella seconda puntata dopo aver vestito i panni del Barboncino. In gara sono rimaste sei maschere: il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l'Angelo e il Pavone. Spetterà alla giuria e al pubblico da casa 'indovinare' e giudicare le esibizioni dei personaggi.

















Cinque giurati d'eccezione: Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti. C'è molta curiosità sui vip che partecipano al programma e gli indizi che circolano in rete sono tantissimi. Non solo in Italia, il format del Cantante mascherato sta andando in onda anche in Inghilterra, dove c'è un pezzetto del Bel Paese. Proprio così. Secondo quanto circola in rete, uno dei personaggi che partecipa alla trasmissione ha avuto a che fare con l'Italia.















In onda dal 4 gennaio, la versione inglese va in onda a partire dalle alle ore 19, ora locale (in Italia alle ore 20), anticipando la nona edizione di The Voice Uk, in onda alle 20.30, ora locale (in Italia alle ore 21.30). In giuria un poker formato da Jonathan Ross (attore, conduttore tv e critico cinematografico), Davina McCall (conduttrice e attrice), Ken Jeong (attore e personaggio tv, presente anche nell'edizione americana dello show in onda sulla Fox) e Rita Ora (cantautrice e attrice). Le 12 maschere inglesi sono Farfalla, Camaleonte, Margherita, Paperella, Volpe, Riccio, Mostro, Polpo, Faraone, Ape Regina, Albero e Unicorno. Dietro alla maschera della Papera si nasconde un volto noto della televisione italiana.









Gli indizi lanciati durante la trasmissione non lasciano spazio ad alcun dubbio: il personaggio ha detto di avere una passione per le lingue straniere mentre le telecamere inquadravano un dizionario Inglese-Italiano, poi l’inquadratura ha ripreso una pizza con una grande X in mezzo. Il web è certo, dietro alla maschera della papera di nasconde Skin, leader del gruppo Skunk Anansie conosciuta in Italia per essere stata giudice della nona edizione di X-Factor. Con la sua partecipazione, diventa il secondo giudice di nazionalità inglese a prendere parte al programma.

