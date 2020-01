Carlotta Maggiorana rischia di uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip. La ex Miss Italia è infatti finita in nomination con l’ex tronista spagnolo Ivan Gonzalez e uno dei due nella prossima puntata, quella che andrà in onda venerdì 24 gennaio, raggiungerà Alfonso Signorini e gli altri concorrenti eliminati in studio. Ma nelle ultime ore Carlotta ha ricevuto una bellissima sorpresa.

Talmente bella che è scoppiata in lacrime davanti ai suoi coinquilini. Un messaggio davvero inaspettato quello che la bella ex reginetta di bellezza ha ricevuto dal marito, Emiliano. Da quando è nella Casa Carlotta non ha smesso di pensare un attimo a lui. La Maggiorana, tra l’altro la prima ragazza sposata a essere incoronata Miss Italia nella storia del concorso, è molto innamorata di Emiliano e più volte ha parlato della loro storia d’amore al reality di Canale 5. (Continua dopo la foto)

















È un amore molto forte quello che lega Carlotta a Emiliano e ora lei sogna di allargare la famiglia. Proprio in questi giorni, infatti, la gieffina ha rivelato a Paola Di Benedetto e a Pago di essere pronta a diventare madre. Ma ha anche aggiunto che intende viversi questa esperienza al reality nel migliore dei modi, senza deludere nessuno e, in particolare, suo marito. (Continua dopo la foto)















E lui è riuscito a sorprenderla anche a distanza. Mentre era in giardino con Ivan Gonzalez, Fabio Testi e Clizia Incorvaia, Carlotta ha messo una mano nella tasca del giubbotto e trovato un bigliettino con scritto “Ti amo” lasciato proprio da suo marito Emiliano. Che probabilmente ha chiesto al programma come poter inviare il suo sostegno alla moglie. Beh, il modo è stato presto trovato. (Continua dopo le foto)











Appena ha visto il bigliettino, Carlotta Maggiorana è scoppiata a piangere per l’emozione. E Clizia Incorvaia, che aveva già ha capito, è corsa subito ad abbracciarla. Non è stata la sola. Anche Paolo Ciavarro e Ivan Gonzalez si sono subito avvicinati e detti molto felici per lei e questa bellissima sorpresa di suo marito.

Qui il video della sorpresa per Carlotta Maggiorana

“Barbara Alberti esaltata”. GF Vip: il retroscena sull’eliminazione di Pasquale Laricchia