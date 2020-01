Tra qualche tempo, per la gioia del pubblico, inizierà una nuova edizione di Balland con le Stelle. Intanto Milly Carlucci e il suo staff stanno lavorando affinché la squadra sia grandiosa. In ballo ci sarebbe un nome davvero grosso dello sport italiano. Si tratta di una lei. Di una campionessa, bellissima, amatissima. Avete già indovinato di chi stiamo parlando? Di Francesca Piccinini! Ma davvero Milly Carlucci sta tentando di portarla a Ballando con le stelle? Pare di sì.

L'indiscrezione l'ha lanciata il settimanale Oggi: secondo il settimanale lo staff della Carlucci starebbe lavorando per avere la leggenda della pallavolo italiana a Ballando. Per il pubblico sarebbe davvero un sogno. La bella Francesca, 41 anni, tra l'altro, già conosce Ballando con le stelle visto che nella scorsa edizione aveva partecipato come ballerina per una notte. Un'indiscrezione pazzesca che però non convince del tutto. E il motivo è presto detto: dopo il suo addio alla pallavolo, Francesca Piccinini è tornata sui suoi passi.

















Una settimana fa, infatti, la ragazza ha firmato un contratto con il team di Busto Arsizio. E quindi come potrebbe conciliare i suoi impegni di pallavolista con quelli di concorrente di Ballando con le stelle? "Ho grandi obiettivi e stimoli, l'entusiasmo è quello della ragazzina che esordì in serie A a 14 anni. Sono pronta ad accogliere questa sfida insieme a un club che ho sempre stimato molto", ha detto la Piccinini quando è tornata in campo.















Insomma, qualcosa non torna. La Piccinini, per il momento, sembra molto concentrata sulla pallavolo. Il sogno? Ottenere una convocazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ma allora, di nuovo, tutti si chiedono come farebbe, eventualmente, a partecipare anche a Ballando con le stelle. È un mistero. Ma tra qualche tempo, quando verrà svelata la squadra, sarà chiarito. Nel frattempo, però, trapelano indiscrezioni.











Pare che con molta probabilità parteciperanno al programma Paola Barale e Barbara Bouchet. Anche in quel caso fu il settimanale Oggi a lanciare lo scoop: “Paola Barale, 52, e Barbara Bouchet, 76, saranno con ogni probabilità due delle protagoniste del prossimo Ballando con le Stelle”, aveva scritto il settimanale. “Per entrambe le attrici le trattative sarebbero a uno stato avanzato, a un passo dalla firma”.

