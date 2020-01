Per la gioia del pubblico che lo ama da sempre Gerry Scotti è tornato in tv con “Chi vuol essere milionario?”. Il quiz show ora è in programma nella prima serata del mercoledì (ecco perché il GF Vip di Alfonso Signorini ha cambiato programmazione anticipando la diretta al lunedì) e ci sono delle new entry sugli aiuti a disposizione dei concorrenti. Già nella scorsa stagione erano state introdotte le novità Chiedilo a Gerry e Chiedilo al tuo esperto in studio (che sostituiva la chiamata da casa).

Nella nuova stagione sparisce anche l'aiuto del pubblico, ma al suo posto il concorrente potrà richiedere uno "switch", ossia un cambio di domanda. E già nella prima puntata, quella del 22 gennaio, un concorrente è arrivato fino alla fine! Enrico Remigio, giovane manager abruzzese, ha letto la penultima domanda, la 14esima, e ha indovinato portando a casa 300mila euro.

















"Chi è stato il primo 'Man of the year' eletto dalla rivista 'Time'? Mahatma Gandhi, F. D. Roosevelt, Winston Churchill, Charles Lindbergh". La risposta giusta era Lindbergh e così nel prossimo appuntamento Enrico leggerà la 15esima e ultima domanda, quella da 1 milione di euro. Di fronte a cui potrà anche non rispondere e aggiudicarsi i 300mila euro. In caso di errore, invece, porterà a casa 70mila euro.















Insomma, appena iniziato "Chi vuol essere milionario?" ha già regalato grandi emozioni al pubblico. Ma non potrà dirsi soddisfatto Gerry Scotti quando ha visto i dati Auditel. Il suo programma ha perso e pure di parecchio la sfida degli ascolti, "battuto" dalla partita di Coppa Italia Juventus-Roma in onda su Rai1. Vincita schiacciante: il match (finito 3 a 1 per i bianconeri) è stato seguito da 6.577.000 spettatori pari al 24.9% di share.











La partita di Coppa Italia è stato sicuramente il programma più visto della serata. Quello di Gerry Scotti ha raccolto davanti al piccolo schermo “solo” 2.720.000 spettatori pari al 14.6% di share, con un importante picco sul finale dovuto all’avvicinamento alla domanda da un milioni di euro del concorrente in gara. Su Rai2 la replica de “L’Amica Geniale2 ha raggiunto 1.680.000 spettatori pari al 6.9% di share, mentre su Italia 1 Jason Bourne 1.309.000 spettatori (5.7%). “Chi l’ha Visto?” su Rai3, che ha raccolto davanti al video 1.994.000 spettatori per uno share del 9%. Per Piero Chiambretti e il suo #CR4 – La Repubblica delle Donne un ascolto medio di 795.000 spettatori con il 4.4% di share.

