L’ex moglie dell’artista Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia, è una delle grandi protagoniste del ‘Grande Fratello Vip’. Ha innanzitutto una grande abilità, infatti riesce facilmente a far perdere la testa agli uomini. Nella Casa più spiata d’Italia ha già colpito due concorrenti: Ivan Gonzalez e Paolo Ciavarro. Proprio con Paolo sembra che la conoscenza stia procedendo nel migliore dei modi e addirittura sui social iniziano a circolare le prime fan page in onore della possibile futura coppia.

Intervistata da ‘Di Più Tv’, la mamma di Ciavarro, la nota attrice italiana Eleonora Giorgi (anche lei ex gieffina), sembra proprio abbia appreso questa notizia con enorme entusiasmo. Se suo figlio e la bellissima Clizia dovessero fidanzarsi ufficialmente, lei ne sarebbe molto felice. Anzi, leggendo le dichiarazioni rilasciate dalla Giorgi, quest’ultima aveva previsto praticamente tutto. Vediamo cosa ha raccontato. (Continua dopo la foto)

















L’attrice ha svelato un retroscena particolare: “Appena ho saputo la lista dei concorrenti sono andata da mio figlio Paolo e gli ho predetto: appena conoscerai Clizia ne rimarrai incantato. E lui, con la risposta tipica del figlio maschio che vuole avere ragione ha detto: ma no, mamma, io preferisco le more. Lei non è il mio tipo. Invece, come al solito, ho avuto ragione. Li guardo tutti i giorni nella Casa: non so se si sono innamorati, ma sicuramente sono molto affiatati”. (Continua dopo la foto)























Eleonora Giorgi ha aggiunto: “Clizia possiede una candida intelligenza che ricorda un po’ la mia. Ha una bellezza eterea ed è molto in gamba. Sapevo che mio figlio sarebbe rimasto affascinato da lei. Ormai è sotto gli occhi di tutti che, tra loro, c’è una bella intesa: lei si confida con lui, lui con lei”. La 66enne ha inoltre fornito ulteriori particolari sull’ex di Sarcina ed ha continuato ad inondarla di apprezzamenti. (Continua dopo la foto)

“Clizia mi piace molto. Ma mio figlio non è tanto maturo quanto invece è lei. Però l’amore trova sempre una strada e se, poi, alla fine, si dovessero innamorare, andrebbe benissimo così. Ho imparato a conoscere Clizia guardandola durante una sua intervista da Barbara D’Urso e ne sono rimasta folgorata. Ho pensato che, forse, è stata vittima di una storia più grande di lei, e che ama sua figlia tantissimo”, ha concluso la donna a ‘Di Più Tv’. In passato Ciavarro è stato legato sentimentalmente all’ex corteggiatrice di Andrea Damante, Laura Frenna.

Giuseppe e Valeria di ‘C’è posta per te’, cosa è successo dopo la puntata