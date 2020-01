Sabato scorso è andata in onda la seconda puntata di ‘C’è posta per te’ e Maria De Filippi ha festeggiato un altro successo. Il suo programma ha raccolto davanti a Canale 5 quasi 6 milioni di spettatori per uno share superiore al 30 per cento. Imbattibile Maria: le sue storie di ‘C’è posta per te’ hanno rivinto la sfida del sabato sera contro Alberto Angela e il suo “ Meraviglie – La Penisola dei Tesori”.

La trasmissione in onda sulla rete ammiraglia Rai ha totalizzato 3.831.000 do spettatori e il 17.6 per cento di share (5punti in meno rispetto a sabato scorso). Ecco, le storie della seconda puntata. Tra le tante una delle più seguite dal pubblico è stata quella di Giuseppe e Valeria. Storia che ha lasciato il segno e non solo per la bellezza di lui e la dolcezza di lei. (Continua dopo la foto)

















In breve la bella napoletana si è rivolta al programma per chiedere perdono al compagno e padre delle sue due figlie. I due sono stati insieme per tanto tempo, fin da giovanissimi. Dalla loro storia sono nate due bambine, e tutto procedeva per il meglio finché lei ha cominciato a sentirsi trascurata da lui. Si sono separati e lei ha avuto un’avventura di una notte con un altro. (Continua dopo la foto)















Giuseppe lo ha scoperto ascoltando per sbaglio un messaggio vocale che lei aveva mandato alle sue amiche e da quel momento ha deciso di non volerla più vedere. Valeria ha provato di tutto per farsi perdonare, fino ad arrivare a ‘C’è posta per te’. “Non me la sento, è troppo fresca la cosa”, ha detto Giuseppe che, dopo un po’ di incertezza, ha aperto la busta per provare a ricominciare insieme a Valeria. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram ❤️ Un post condiviso da 🍭 Ꮆ丨ㄩ丂乇卩卩乇 ᐯ乇丂匚ㄖᐯㄖ 🍒 (@giuseppevescovo) in data: 22 Gen 2020 alle ore 5:50 PST



Quindi si sono riconciliati. Ma che è successo dopo? Subito dopo la puntata tanti sono corsi sui profili social di Giuseppe e Valeria alla ricerca di indizi e l’assenza di foto di coppia ha innescato il dubbio che fosse finita. Ma nelle ultime ore lui ha postato uno scatto insieme a Valeria. Nessun commento, solo un cuore rosso che vale più di mille parole. Dunque dopo ‘C’è posta per te’ la storia tra Giuseppe e Valeria procede a gonfie vele.

