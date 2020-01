Abbiamo lasciato i protagonisti del trono over alla sfilata. ‘Bella da far perdere la testa’ il tema per le dame, ‘L’uomo non deve chiedere mai’ per i cavalieri. Gemma Galgani, dama storica del trono over che ha da poco spento 70 candeline, ha sfilato vestita di rosso sulle note di ‘Sei bellissima’ di Loredana Bertè ma alla fine la sfida l’ha vinta Pamela.

Tra gli uomini del parterre, invece, ha trionfato Massimiliano, che ha imitato Richard Gere in 'Ufficiale e Gentiluomo' e poco dopo, quando c'era anche il medico in studio chiamato da Tina Cipollari, ha fatto un tenero gesto nei confronti della dama di Torino che non è ancora riuscita a trovare un compagno a UeD: ha preso in braccio Gemma per farle fare il giro dello studio tra le sue braccia. E lei ha apprezzato.

















Ma la nuova puntata del trono over di Uomini e Donne sarà senz'altro meno felice per Gemma, oltre a vedere il ritorno di Armando Incarnato. Per quanto riguarda la Galgani, può dirsi già chiusa la frequentazione con Marcello, il cavaliere che arrivato dopo l'addio a Juan Luis Ciano, dunque da poco nel parterre. Motivo? Lui sta sentendo anche Anna e Antonella e questo a Gemma, che è parsa molto delusa, proprio non va giù.















Da qui la decisione di rompere: Gemma Galgani, che lamenta anche il fatto che lui le abbia fatto delle confidenze e poi le abbia smentite, pretende l'esclusiva. A proposito di Marcello, Gianni Sperti non perde occasione per attaccare Anna Tedesco, che pare abbia condiviso una foto social in cui sponsorizza il negozio del cavaliere. Anche Samuel, al centro dello studio con Antonella, non sarà immune da critiche, ma da parte di Tina Cipollari.











Poi il grande ritorno di Armando Incarnato, che aveva lasciato il programma dopo le accuse di Gianni su una presunta fidanzata fuori dagli studi. Accuse che Armando ha sempre negato ma per provare la sua innocenza, il cavaliere napoletano porta in puntata l’ormai famosa Jeannette. Entrambi ribadiscono di non essere più una coppia ormai da tempo.

