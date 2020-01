Qualche giorno fa e in diretta è andata in onda la scelta di Giulio Raselli di Uomini e Donne. Alla fine il tronista è uscito dal programma con la corteggiatrice Giulia D’Urso per cui ha speso parole d’amore sin da dopo il suo sì. “Ti prego dimmi di sì perché ti amo”, le ha detto Giulio alla fine del faccia a faccia sulle famose poltroncine rosse e la risposta è stata affermativa. Subito dopo la scelta, la redazione ha intervistato la neo coppia del trono classico e i due sono apparsi davvero presi l’uno dell’altra.

E hanno anche svelato di partire presto per la Puglia, dove abitano i genitori di lei, prima di raggiungere casa Raselli. “Adesso usciamo da qua e non vedo l’ora di stare con lei, giuro, da morire proprio – ha commentato un emozionatissimo Giulio – Io credo di non essermi mai sentito così. È un sentimento grandissimo, lo provo e non ho problemi a dirlo, anzi sono solo felice”. (Continua dopo la foto)

















E Giulia, altrettanto felice: “Io non ci avevo capito niente”. Subito dopo, arriva la telefonata della mamma di Raselli: “Signora me lo porto già in Puglia, poi veniamo a trovarvi”, le ha detto la corteggiatrice. Prima del viaggio, però, Giulio e Giulia hanno condiviso la prima cena insieme, ripresa dalle telecamere di WittyTv, dove si sono scambiati dichiarazioni e promesse molto importanti. (Continua dopo la foto)















“Sapere che ora sei qua davanti…sono felice, sto bene – sono state le parole del tronista durante la prima cena di coppia – Tu mi hai sempre messo il sorriso, è una cosa su cui io faccio fatica ma ogni volta che uscivo in esterna con te ero felice. Io ci credo alla grandissima in noi. È una cosa che non sentivo da tantissimo tempo”. “Ci vuole una persona come te, che sappia tirare fuori la mia dolcezza”, è stata la risposta della fidanzata. (Continua dopo foto e post)











E quando Giulia gli ha detto che ha intenzione di andare a vivere con lui, Giulio non ha perso tempo nonostante siano appena usciti dal programma: “Io voglio che tu venga a vivere con me. Voglio stare con te, sempre. Sei una persona già importantissima”. Non solo. Anche su Instagram, dove fino a ieri tutto taceva, l’ex tronista si è sbilanciato: tra le Storie ha pubblicato la prima foto e il primo video di coppia.

