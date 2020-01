La scena ripresa dalle telecamere del Grande Fratello Vip, che 24 ore su 24 immortalano tutto quello che succede all’interno della casa di Cinecittà, è già diventata virale. A lanciare lo ‘scoop’ è il sempre informatissimo Alberto Dandolo, che su Dagospia ha mostrato quello che è successo la scorsa notte nella capsule room, una delle camere da letto dove dormono gli inquilini vip del GF.

Protagonista Rita Rusic, produttrice cinematografica ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Rita Rusic è stata immortalata alle 3.20 della notte di martedì 21 gennaio mentre era intenta a masturbarsi. Lo scoop e le immagini che testimoniano la masturbazione – davvero eloquenti – sono state pubblicate da Dagospia. (Continua a leggere dopo la foto)

















La regia del Grande Fratello è stata costretta a spostare l’inquadratura proprio perché le immagini erano troppo esplicite. E sempre il sito diretto da Roberto D’Agostino fa notare come, soltanto due giorni fa, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori si lamentasse per l'”assenza di testosterone nella casa del Grande Fratello”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Rita Rusic che spesso lamenta una totale assenza di testosterone nella casa del GF, 2 notti fa alle 3.20 si è adagiata nella capsula room (dove erano presenti anche Clizia e Ciavarro) e ha iniziato ad “assecondare” le “richieste” del suo “fiorellino” più segreto! GUARDARE PER CREDERE! ? @grandefratellotv”, ha scritto il giornalista Alberto Dandolo su Dagospia, postando il video che mostra la scena e la censura della regia, che inevitabilmente ha dovuto oscurare tutto.

Al “Grande Fratello Vip 3″ era stato diramato un comunicato per risolvere un delicato problema della masturbazione. La produzione aveva affidato la nota alla lettura di due concorrenti della casa più spiata d’Italia che poi avevano riferito tutto agli altri ragazzi (Continua a leggere dopo la foto)









“Il GF ha comunicato che i maschi possono andare in bagno. – recitava la missiva – C’è una telecamera ma è di servizio, non registra, serve solo per le emergenze. Potete autogestirvi. Potete usufruire di un servizio che è di autosvuotamento. Ragazzi non è uno scherzo ce l’ha detto il Grande Fratello, è la verità”.

“Qualcuno di noi ha già rotto gli indugi. – aveva detto Enrico Silvestrin – Uno ha fatto con il metodo della canadese, me lo ha detto il ragazzo in questione. Oggi ho fatto un confessionale proprio su questa cosa”.

