Sanremo, il cachet stratosferico di Georgina Rodriguez: quanti soldi si porta a casa Lady Ronaldo

È un’edizione molto discussa quella del Festival di Sanremo targato Amadeus, che il 4 febbraio prenderà ufficialmente il via. Dopo le polemiche sulle frasi pronunciate dal conduttore Amadeus su Francesca Sofia Novello, c’è stata anche la rinuncia del rapper Salmo. Quest’ultimo, che avrebbe dovuto essere il super ospite della prima serata, ha deciso di declinare l’invito perché non si sarebbe sentito a suo agio sul palco dell’Ariston.

“Io vorrei ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite della prima serata, – ha detto il cantante – ma non sarò presente al Festival di Sanremo. Non me la sento. Mi sentirei a disagio. Vi ringrazio ancora di cuore, vorrei dirvi che tra i due santi, Sanremo e San Siro, scelgo San Siro quindi se volete venire a sentirmi nel posto giusto, con la gente giusta, venite il 14 giugno a San Siro”. Poi il forfait clamoroso di Monica Bellucci. (Continua a leggere dopo la foto)

















La notizia è stata riportata dall’Ansa, che ha raccolto alcune dichiarazioni della donna, la quale ha parlato di “cause maggiori”. Non si hanno molte informazioni sui motivi che l’hanno spinta a rinunciare. Ha comunque aggiunto che in futuro potrebbe esserci al Festival, ma non in questa edizione. La Bellucci ha infatti affermato: “Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro”. (Continua a leggere dopo la foto)















Queste cause maggiori potrebbero far riferimento ad un mancato accordo sul cachet, ma al momento non sono giunte notizie certe in merito. Intanto la giornalista Michela Tamburrino ha annunciato che un’altra co-conduttrice del festival potrebbe dare forfait. Stiamo parlando di Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus. (Continua a leggere dopo la foto)









Il motivo sarebbe il cachet richiesto dalla giovane. Un cifra che avrebbe fatto sbiancare i vertici Rai: ben 100mila euro, ben quattro volte di più di quanto le avrebbe offerto la Rai. “Il compenso conta. […] – scrive la giornalista – Sembra che il direttore di Rai Uno Coletta abbia deciso una moratoria compensi troppo alti. L’intento degli organizzatori puntava alla presenza del fuoriclasse, sogno naufragato”.

