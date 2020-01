Ancora deve prendere il via e già il Festival di Sanremo è al centro di numerose polemiche. Prima il conduttore e direttore artistico Amadeus è stato contestato per alcune frasi considerate sessiste sulla fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, poi per aver scelto tra i big il rapper Junior Cally che scrive testi violenti sulle donne. Inoltre, Monica Bellucci e l’artista Salmo hanno rinunciato a partecipare alla kermesse musicale più importante d’Italia.

Adesso però arriva in sostegno di Amedeo Sebastiani una personalità di spicco della televisione italiana. Stiamo parlando di Maurizio Costanzo, che è intervenuto al popolare programma di Rai Radio 1, ‘Un giorno da pecora’. Qui ha inoltre attaccato la Bellucci, Michelle Hunziker e Claudia Gerini. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono state le sue dichiarazioni. Che sicuramente faranno discutere anche nei prossimi giorni. (Continua dopo la foto)

















Sull’attrice Monica Bellucci ha dichiarato: “Lei se ne stesse in Francia e non rompesse le scatole”. Sulla Gerini e la Hunziker: “Vorrebbe organizzare un gruppo per boicottare Sanremo? Ma che je dice la testa a questa. La verità è che la Gerini e la Hunziker chiedono la grazia per fare Sanremo. Siccome la Madonna si è distratta e dimenticata di loro, si arrabbiano con Amadeus”. Ed ecco poi arrivare le parole dolci nei confronti del presentatore tv. (Continua dopo la foto)























“Il Festival ha sempre portato polemiche. Mi pare esagerato l’attacco ad Amadeus per la frase sul ‘passo indietro’, mi pare proprio esagerata. Amadeus ha fatto la notte di Capodanno, fa i Soliti Ignoti, ha fatto la Lotteria, ora fa Sanremo: fatelo lavorare in pace e basta!”, ha affermato il marito di Maria De Filippi. Successivamente ha voluto dire la sua sulla kermesse musicale ed ha ricordato di essere andato una sola volta. (Continua dopo la foto)

Costanzo ha detto alla trasmissione radiofonica: “Io un anno sono andato a coordinare le conferenze stampa a Sanremo. Tornando a casa, ho detto ‘mai più nella vita’. A Sanremo si fanno chilometri camminando nei corridoi, è la cosa più stancante al mondo”. Monica Bellucci aveva spiegato così la sua rinuncia: “Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro”.

